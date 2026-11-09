Belinda y Danna se besan durante el show de “Mentiras All Stars”

La escena se produjo durante “Amiga mía” , canción en la que participan los personajes de Daniela, a cargo de Belinda , y Yuri, interpretado por Danna. Según el relato de los hechos, Belinda no esperaba el gesto de su compañera.

El episodio sucedió durante la segunda función del día, la que marcó el cierre de la temporada del musical en el recinto capitalino. Danna, en su papel de “Yuri”, besó apasionadamente a “Belinda”, quien interpretó a Daniela, al cantar la última parte del tema.

Belinda y Danna protagonizaron un beso durante el cierre de Mentiras All Stars este domingo 8 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un momento que ocurrió dentro del número musical “Yuri y Daniela” y que de inmediato se volvió viral en redes sociales.

El contacto entre ambas provocó gritos y euforia entre el público presente en el Auditorio Nacional. Los asistentes grabaron el instante con sus celulares y los videos comenzaron a circular minutos después en plataformas como X e Instagram.

Yuri y Daniela cargan una historia con subtexto romántico desde el universo de “Mentiras”

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Yuri y Daniela son amigas desde hace años dentro del universo narrativo de Mentiras. La relación entre ambas incluye, desde hace tiempo, un subtexto romántico: Yuri está enamorada de Daniela, aunque durante buena parte de la historia mantiene esos sentimientos en silencio y su vínculo se presenta formalmente como una amistad cercana.

En Mentiras All Stars, esa tensión ganó protagonismo durante el bloque de “Amiga mía / Ese hombre no se toca”. Yuri aprovechó ese momento para dejar claro que lo que siente por Daniela no se limita al cariño entre amigas.

No se trató de una trama inventada para esta versión del montaje. El elemento forma parte del “Mentiverso”, el conjunto de personajes y tramas que atraviesan las distintas versiones de Mentiras. Mentiras All Stars funcionó como un recorrido por momentos y personajes de esas versiones previas, más que como una reposición lineal de la historia original.

La presentación del domingo 8 de noviembre contó con la participación de Belinda y Danna, quienes compartieron escenario con Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro. La función marcó el cierre de esta etapa del musical en el Auditorio Nacional, también conocido como “El Coloso de Reforma”.

Tras la difusión de los videos, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Entre los mensajes más repetidos aparecieron frases como “la tensión”, “la Beli se hace para atrás” y “ahora sí pasó”.

Otros usuarios escribieron “Danna si quiere y Beli como que ‘espérate’” y “y sin ser ex de Peso Pluma”, en referencia a comentarios previos sobre la vida personal de las artistas y una de las polémicas con Kenia Os. También circuló el mensaje “se logró”, junto con menciones directas a “los gritos” del público durante la escena.

La viralización del contenido se concentró principalmente en clips cortos del momento del beso, difundidos por cuentas de fans y usuarios que asistieron a la función. El material circuló sin que, hasta el cierre de esta nota, Belinda o Danna emitieran declaraciones públicas sobre lo ocurrido en el escenario.