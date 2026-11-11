  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer

Stacy Keach se hizo famoso por interpretar al detective privado Mike Hammer en televisión y trabajar en series como "Prison Break", "Dos hombres y medio" y "The black list.

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 07:35 -
  • Agencia EFE
Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer

Stacy Keach tuvo una larga y exitosa carrera como actor de teatro, cine y televisión

Imagen cortesía de 20th Century Fox Film Corp.

Madrid.- El actor estadounidense Stacy Keack , conocido por interpretar al detective privado Mike Hammer en la serie de televisión de los 80 'The New Mike Hammer' , ha muerto a sus 85 años en Polonia, según confirmó este miércoles su mujer, Malgosia Tomassi, a la revista 'Variety'.

La estrella del cine falleció este martes tras "una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca ", en la casa familiar en Magdalenka, en Polonia, afirmó su mujer en el comunicado.

"Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia", continuó.

Robbie Williams descarta demandar a Olivia Rodrigo por plagio

Su familia expresó que "su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre".

El actor, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2019 y entró en el Salón de la Fama del Teatro, ganó un Globo de Oro como actor de miniserie o teleserie por su interpretación en 'Hemingway' en 19989.

Don Omar confirma concierto en Honduras en 2027
Stacy Keach se hzo mundialmente famoso por su papeal de detective privado, Mike Hammer, en la serie de televisión de los 80 'The New Mike Hammer'.

Stacy Keach se hzo mundialmente famoso por su papeal de detective privado, Mike Hammer, en la serie de televisión de los 80 'The New Mike Hammer'.

 (Foto cortesía CBS)

Keach se hizo muy popular en los años 80 gracias a su papel como Mike Hammer, pero su carrera en el teatro, el cine y la televisión fue muy prolífica tanto antes como después de aquella serie de la cadena CBS. En la gran pantalla formó parte del reparto de películas como "Fat City" (1972), "American History X" (1998), la versión de la vida del ex presidente de EE.UU. George W. Bush del cineasta Oliver Stone, "W." (2008) o "Nebraska" (2023).

Keack también participó en series como "ER", "Prison Break" , "Dos hombres y medio" o "Blue Bloods" y prestó su voz a varios personajes de "Los Simpson". Por su parte, en el teatro fue dos veces nominada a los premios Obie por su interpretación de "Hamlet" (1972), obtuvo un premio Helen Hayes por "El rey Lear" (2010) y una nominación al premio Tony por interpretar a Buffalo Bill en Broadway Indians. (1969).


Latin Grammy 2026: Las Vegas honra a sus leyendas antes de la gran gala
Imagen de archivo captada el 16 de abril de 2025, Stacy Keach asistiendo al estreno de la película Taking Care

Imagen de archivo captada el 16 de abril de 2025, Stacy Keach asistiendo al estreno de la película Taking Care

 (Foto MLM IMAGES Los Angeles / Shutterstock)
Miss Universo 2026: Melissa Núñez ya está en Puerto Rico
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias