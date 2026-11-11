Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer

Madrid.- El actor estadounidense Stacy Keack , conocido por interpretar al detective privado Mike Hammer en la serie de televisión de los 80 'The New Mike Hammer' , ha muerto a sus 85 años en Polonia, según confirmó este miércoles su mujer, Malgosia Tomassi, a la revista 'Variety'. La estrella del cine falleció este martes tras "una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca ", en la casa familiar en Magdalenka, en Polonia, afirmó su mujer en el comunicado. "Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia", continuó.

Su familia expresó que "su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El actor, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2019 y entró en el Salón de la Fama del Teatro, ganó un Globo de Oro como actor de miniserie o teleserie por su interpretación en 'Hemingway' en 19989.