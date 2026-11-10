Robbie Williams descarta demandar a Olivia Rodrigo por plagio

Lo que comenzó como una discusión entre fanáticos en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los debates musicales más comentados de los últimos días. La polémica surgió el 5 de noviembre de 2026, cuando Olivia Rodrigo lanzó Take Me Home (4 Christmas), una canción navideña que rápidamente llamó la atención no solo por su estreno, sino también por las comparaciones que empezaron a hacer algunos usuarios con Candy, el éxito que Robbie Williams publicó en 2012. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de publicaciones que señalaban supuestas similitudes entre ambos temas. Los videos comparativos comenzaron a circular en X, TikTok e Instagram, alimentando un debate que pronto dejó de centrarse únicamente en la música para convertirse en una conversación sobre posibles derechos de autor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El interés aumentó cuando Williams publicó un mensaje relacionado con Rodrigo que muchos interpretaron como una referencia al asunto. Aunque el británico no acusó directamente a la cantante de nada, el comentario bastó para que surgieran especulaciones sobre una posible reclamación legal. La teoría cobró fuerza porque no sería la primera vez que una estrella del pop enfrenta cuestionamientos por parecidos musicales. En los últimos años, la industria ha visto un aumento de demandas por supuestas similitudes entre canciones, por lo que algunos observadores pensaron que el caso podría tomar el mismo rumbo. Sin embargo, la historia dio un giro pocos días después. Lejos de iniciar una disputa, Williams salió públicamente a aclarar que no tenía intención de demandar a Rodrigo. El cantante fue tajante al descartar cualquier acción legal y dejó claro que la controversia estaba siendo exagerada.

Sus declaraciones sorprendieron porque, en vez de mostrarse molesto, el artista se expresó en términos positivos sobre la cantante. Incluso aseguró que es admirador de Rodrigo desde Brutal, uno de los temas más populares de Sour, el álbum debut que la catapultó al éxito internacional en 2021. "La mayor parte, en mi opinión, son completas tonterías", escribió Robbie Williams en un mensaje en el que criticó la tendencia a señalar plagios por similitudes entre canciones. El cantante aprovechó además atención la mediática para reflexionar sobre un problema que, a su juicio, afecta cada vez más a la industria musical. Según explicó, la música popular trabaja con un número limitado de notas, acordes y progresiones, por lo que las coincidencias entre canciones son inevitables en algunos casos. Para el británico, encontrar puntos en común entre dos composiciones no significa necesariamente que exista una copia deliberada. Por el contrario, considera que muchas veces esas similitudes son el resultado natural de trabajar dentro de estructuras musicales parecidas. El cantante también criticó la facilidad con la que algunas controversias terminan en los tribunales. En su opinión, ciertas reclamaciones recientes han contribuido a crear un clima en el que cualquier parecido se interpreta automáticamente como un motivo para demandar.