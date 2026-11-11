Don Omar pospone tres conciertos en USA por enfermedad

San Juan.- El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este miércoles que pospuso para fechas posteriores unos venideros conciertos en Ontario (Canadá), Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y Salt Lake City (Utah, EE.UU.) debido a una caída de una fuerte infección respiratoria que le ha afectado estos pasados ​​días. En una publicación en su cuenta de Instagram, el exponente urbano aseguró que "tenía toda la fe y la ilusión" de poder cerrar esta primera etapa de su gira 'The Last King World Tour', cumpliendo con los tres conciertos que tenía ayer, martes, en Ontario, hoy en Las Vegas y el próximo viernes en Salt Lake City. "Después de regresar a los escenarios este pasado fin de semana en California y Arizona, confiaba en que mi recuperación iba por buen camino", indicó el cantante. ​​​​​

"Lamentablemente, he sufrido una caída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable", detalló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Don Omar ha tenido que posponer conciertos debido a "a una fuerte infección respiratoria", según publicó el pasado 30 de octubre en sus redes sociales. Esto conllevó a posponer presentaciones en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas y en el Delta Center de Salt Lake City para esta semana."Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera", aseguró.