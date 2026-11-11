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Don Omar pospone tres conciertos en USA por enfermedad

El cantante puertorriqueño Don Omar está obligado a hacer una nueva pausa en su gira luego de sufrir una fuerte recaída de la afección respiratoria que le aqueja

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 09:11 -
  • Agencia EFE
Don Omar pospone tres conciertos en USA por enfermedad

"Lamentablemente, he sufrido una caída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo", detalló Don Omar.

 Foto EFE

San Juan.- El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este miércoles que pospuso para fechas posteriores unos venideros conciertos en Ontario (Canadá), Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y Salt Lake City (Utah, EE.UU.) debido a una caída de una fuerte infección respiratoria que le ha afectado estos pasados ​​días.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el exponente urbano aseguró que "tenía toda la fe y la ilusión" de poder cerrar esta primera etapa de su gira 'The Last King World Tour', cumpliendo con los tres conciertos que tenía ayer, martes, en Ontario, hoy en Las Vegas y el próximo viernes en Salt Lake City.

"Después de regresar a los escenarios este pasado fin de semana en California y Arizona, confiaba en que mi recuperación iba por buen camino", indicó el cantante.

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"Lamentablemente, he sufrido una caída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable", detalló.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Don Omar ha tenido que posponer conciertos debido a "a una fuerte infección respiratoria", según publicó el pasado 30 de octubre en sus redes sociales.

Esto conllevó a posponer presentaciones en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas y en el Delta Center de Salt Lake City para esta semana."Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera", aseguró.

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"Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa", añadió.

Ante todo ello, pidió "disculpas de corazón" a todas las personas que adquirieron entradas para los conciertos y así cumplir su deseo de reencontrarse con sus seguidores, "pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente".

"Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes", apuntó. EFE

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