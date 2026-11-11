Lambda García anuncia su compromiso con Daniel Delgado

México. El actor mexicano Lambda García sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió en matrimonio con Daniel Delgado, productor teatral con quien mantiene una historia de amor que comenzó hace 24 años. Emocionado por esta nueva etapa, el también conductor aseguró que está listo para casarse con quien considera su mejor amigo.
La propuesta tuvo lugar durante unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California. Lo que parecía ser un paseo para disfrutar del paisaje terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales para la pareja, cuando Delgado preparó una romántica sorpresa frente a un atardecer en un mirador de Ensenada.
Para pedirle matrimonio, Daniel compuso una canción especialmente para ambos, en la que relató parte de la historia que han construido desde que se conocieron. Al finalizar la melodía, le expresó su amor y le hizo la esperada pregunta: «Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo».
Lambda contó que no pudo contener las lágrimas ante la sorpresa y aceptó la propuesta. Posteriormente, compartió su felicidad en una entrevista con la revista Quién, donde expresó: «Me voy a casar con mi mejor amigo».
La historia de ambos tiene un detalle especial, pues no se trata de un romance reciente. Se conocieron cuando el actor tenía 19 años y comenzaron una relación sentimental que duró aproximadamente seis años. Aunque posteriormente decidieron separarse, nunca perdieron la amistad y continuaron formando parte de sus respectivas vidas.
Fue hace aproximadamente dos años cuando volvieron a conectar sentimentalmente durante un viaje a Puebla junto a un grupo de amigos. Desde entonces retomaron su relación y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.
Daniel Delgado es productor teatral y ha participado en importantes montajes musicales en México, entre ellos Wicked, Waitress y Siete veces adiós.
Con este compromiso, Lambda García y Daniel Delgado se preparan para dar un nuevo paso en una historia que ha pasado por distintas etapas, desde un primer noviazgo hasta una amistad que finalmente volvió a convertirse en amor.