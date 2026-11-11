Lambda García anuncia su compromiso con Daniel Delgado

México. El actor mexicano Lambda García sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió en matrimonio con Daniel Delgado, productor teatral con quien mantiene una historia de amor que comenzó hace 24 años. Emocionado por esta nueva etapa, el también conductor aseguró que está listo para casarse con quien considera su mejor amigo.

La propuesta tuvo lugar durante unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California. Lo que parecía ser un paseo para disfrutar del paisaje terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales para la pareja, cuando Delgado preparó una romántica sorpresa frente a un atardecer en un mirador de Ensenada.

Para pedirle matrimonio, Daniel compuso una canción especialmente para ambos, en la que relató parte de la historia que han construido desde que se conocieron. Al finalizar la melodía, le expresó su amor y le hizo la esperada pregunta: «Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo».