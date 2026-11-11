La actriz Angèle Metzger muere un trágico accidente en París

París, Francia. La actriz francesa Angèle Metzger, quien recientemente apareció en el videoclip "Japan" de la banda irlandesa Fontaines D.C., murió a los 28 años tras sufrir una caída en un edificio de Pavillons-sous-Bois, en las afueras de París.
La intérprete fue encontrada sin vida la mañana del sábado 7 de noviembre y las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
De acuerdo con información publicada por Le Parisien y Le Figaro, el cuerpo de la joven fue localizado al pie de un inmueble que alberga el Centro Comunal de Acción Social (CCAS).
Los primeros reportes señalan que la actriz francesa habría caído desde una escalera o plataforma ubicada sobre un estacionamiento subterráneo. Una trabajadora de la salud la encontró poco después de las 8:00 de la mañana y alertó a los servicios de emergencia, que no lograron reanimarla.
La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento.
Entre las diligencias se encuentran análisis forenses, revisión de registros telefónicos y grabaciones de videovigilancia, además de entrevistas con posibles testigos.
Las autoridades señalaron que todavía es pronto para establecer cómo ocurrió la caída, por lo que no se ha confirmado si fue accidental o intencional.
Metzger había comenzado a llamar la atención de la industria audiovisual francesa gracias a su participación en la serie Chair Tendre (2022), donde interpretó a Sasha, un personaje intersexual que enfrenta los prejuicios y busca encontrar su lugar en el mundo.
Su trabajo le valió el premio Revelación Actriz en el festival Séries Mania de ese mismo año.
También participó en producciones como Drone Games y Fotogenico. Su aparición más reciente fue en el videoclip "Japan", estrenado el pasado 16 de octubre por Fontaines D.C., donde compartió pantalla con Charlie Heaton, actor conocido por Stranger Things.
Además de su carrera como actriz, Metzger desarrolló inquietudes artísticas como la cerámica, la danza y la música. Su padre, el también actor Stéphane Metzger, le rindió homenaje y la describió como una mujer singular y de personalidad extraordinaria.
Con información de el Diario MX.