La actriz Angèle Metzger muere un trágico accidente en París

París, Francia. La actriz francesa Angèle Metzger, quien recientemente apareció en el videoclip "Japan" de la banda irlandesa Fontaines D.C., murió a los 28 años tras sufrir una caída en un edificio de Pavillons-sous-Bois, en las afueras de París.

La intérprete fue encontrada sin vida la mañana del sábado 7 de noviembre y las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con información publicada por Le Parisien y Le Figaro, el cuerpo de la joven fue localizado al pie de un inmueble que alberga el Centro Comunal de Acción Social (CCAS).

Los primeros reportes señalan que la actriz francesa habría caído desde una escalera o plataforma ubicada sobre un estacionamiento subterráneo. Una trabajadora de la salud la encontró poco después de las 8:00 de la mañana y alertó a los servicios de emergencia, que no lograron reanimarla.