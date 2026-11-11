Condenan a nueve años de cárcel a maestro por violación de alumna en La Ceiba

La resolución judicial también establece penas accesorias para el condenado, entre ellas seis años de libertad vigilada una vez que cumpla la pena de prisión. Además, se ordenó su inscripción formal en el registro de agresores sexuales y la inhabilitación absoluta durante el período de la condena.

La Ceiba, Honduras . El docente Carl Winston Broadway Jeffries fue c ondenado a nueve años y nueve meses de reclusión por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad, luego de que la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (Fep-Niñez) de La Ceiba lograra una sentencia mediante procedimiento abreviado.

El caso había trascendido en mayo de 2026, cuando agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Broadway Jeffries en La Ceiba, tras una investigación por la denuncia de violación agravada continuada contra una menor de 11 años.

El docente tenía 20 años y trabajaba como maestro de matemáticas y ciencias en un colegio privado de la ciudad. La menor cursaba el quinto grado de primaria en el centro educativo.

Las investigaciones comenzaron después de que la madre de la niña encontrara mensajes sospechosos en el teléfono celular de su hija. Según el reporte policial, en las conversaciones el educador manifestaba temor ante un posible embarazo y le pedía a la menor que escapara de su casa con él.

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Las autoridades señalaron que el sospechoso habría aprovechado su posición como maestro para acercarse a la estudiante dentro de las instalaciones del centro educativo. Como parte de las diligencias, los investigadores obtuvieron los teléfonos celulares que contenían los mensajes relacionados con el caso.

Durante sus declaraciones posteriores a la captura, Broadway Jeffries rechazó que se tratara de una violación y sostuvo que la relación había sido consentida. También manifestó que se consideraba inocente, aunque reconoció que mantener una relación con una menor de edad no era legal.

Sin embargo, el proceso judicial concluyó con una sentencia condenatoria de nueve años y nueve meses de prisión por violación agravada, obtenida mediante el procedimiento abreviado impulsado por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia.