Corte ordena que Romeo Vásquez Velásquez pueda defenderse en libertad

Tegucigalpa, Honduras. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez un recurso de amparo que le permitirá defenderse en libertad, luego de que nueve magistrados votaran a favor y seis en contra de la resolución.

El expediente llegó al pleno después de que la Sala de lo Constitucional no alcanzara unanimidad y resolviera el recurso con una votación de cuatro magistrados a favor y uno en contra.

El amparo fue presentado por los abogados de Vásquez Velásquez para revertir la medida cautelar de prisión preventiva y dejar sin efecto la orden de captura emitida después de que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocara el arresto domiciliario.

El general retirado enfrenta un proceso por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, durante los acontecimientos registrados en 2009. El 3 de marzo de 2025 pasó a ser prófugo de la justicia, luego de que se ordenara su prisión preventiva junto con la de Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto.

En febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad retiró a Vásquez de la lista de los más buscados del país. Anteriormente, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 35 millones de lempiras por información fidedigna que permitiera localizarlo y capturarlo.

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Sin embargo, el caso relacionado con los acontecimientos de 2009 no es el único proceso que enfrenta el exjefe militar. En mayo de 2025, el Ministerio Público presentó un segundo requerimiento fiscal en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado, con fondos que, según la Fiscalía, procederían del narcotráfico.