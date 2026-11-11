Cae falsa abogada, acusada por cobrar L168,000 en anticipos por trámites legales

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer identificada como Paola Stephania Cisneros Ávila, de 43 años, fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada de fingir ser abogada y cobrar dinero a personas a cambio de realizar trámites legales que presuntamente nunca concretaba en Tegucigalpa y Comayagüela, Francisco Morazán.

La captura se ejecutó en la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela, como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Usurpaciones de la DPI, que documentó las actividades que la sospechosa habría realizado desde 2024.

De acuerdo con el informe policial, la mujer, quien se desempeñaba como gestora de trámites, presuntamente se hacía pasar por profesional del derecho para ganarse la confianza de sus víctimas y ofrecerles servicios relacionados con diferentes procedimientos legales.