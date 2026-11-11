Cae falsa abogada, acusada por cobrar L168,000 en anticipos por trámites legales

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer identificada como Paola Stephania Cisneros Ávila, de 43 años, fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada de fingir ser abogada y cobrar dinero a personas a cambio de realizar trámites legales que presuntamente nunca concretaba en Tegucigalpa y Comayagüela, Francisco Morazán.
La captura se ejecutó en la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela, como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Usurpaciones de la DPI, que documentó las actividades que la sospechosa habría realizado desde 2024.
De acuerdo con el informe policial, la mujer, quien se desempeñaba como gestora de trámites, presuntamente se hacía pasar por profesional del derecho para ganarse la confianza de sus víctimas y ofrecerles servicios relacionados con diferentes procedimientos legales.
Su forma de operar consistía en solicitar anticipos de dinero a cambio de gestionar documentos y realizar trámites ante las instituciones correspondientes. Sin embargo, según las investigaciones, recibía los pagos sin cumplir con los servicios que ofrecía.
Uno de los casos documentados por los investigadores corresponde a una persona a quien supuestamente ofreció gestionar una declaratoria de herencia y el traspaso de documentación. Por estos procedimientos, habría solicitado un pago de 168,000 lempiras.
Sin resultados
Pese a recibir el dinero, la sospechosa presuntamente no realizó las gestiones acordadas. Según el reporte policial, transcurrieron aproximadamente dos años sin que la víctima obtuviera resultados.
Fue hasta febrero de 2026 cuando la persona afectada descubrió el supuesto engaño, al comprobar que Cisneros Ávila no contaba con la acreditación profesional para ejercer como abogada y que los trámites nunca habían sido presentados ante las instituciones correspondientes.
Tras recopilar los indicios, la DPI remitió el expediente a las autoridades judiciales, que emitieron una orden de captura el 4 de noviembre de 2026. La mujer es señalada por el presunto delito de estafa continuada agravada y fue puesta a disposición del juzgado que solicitó su detención, donde continuará el proceso para determinar su responsabilidad.