Condenan a 11 años de cárcel a guardia de seguridad que mató a su compañero de trabajo

Según las diligencias de la Fiscalía, ambos trabajaban para una empresa de seguridad privada. El día del hecho, Lezama Arévalo se encontraba descansando, mientras que Orellana estaba de servicio y tenía asignada una escopeta calibre 12.

La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, luego de las investigaciones que establecieron la participación de Orellana en el crimen ocurrido en las instalaciones de Rancho Soñado, ubicadas en la aldea Santa Ana, municipio de San Francisco.

La Ceiba, Honduras . La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) obtuvo una condena de 11 años y tres meses de prisión contra Enoc Antonio Orellana , declarado culpable del homicidio de su compañero de trabajo Mario Iván Lezama Arévalo , ocurrido el 25 de marzo de 2020 en San Francisco, Atlántida.

Las investigaciones establecieron que el ahora condenado se molestó con su compañero porque supuestamente lo había reportado ante el jefe de la empresa de seguridad. Esta situación habría provocado un reclamo entre ambos antes del ataque.

Posteriormente, Orellana se dirigió hacia la champa donde descansaba Lezama Arévalo. Minutos después se escuchó una detonación y el guardia salió del lugar portando el arma de fuego, para luego abandonar las instalaciones en su motocicleta.

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Al encontrarlo, sus compañeros de trabajo observaron que Lezama Arévalo tenía una herida de bala en el abdomen. Ante la gravedad de su estado, decidieron trasladarlo al hospital General Atlántida, en La Ceiba, donde falleció posteriormente.

Por este caso, el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba había emitido una orden de captura contra Orellana el 27 de agosto de 2021, como parte del proceso judicial relacionado con el homicidio.

Sin embargo, el sospechoso fue detenido hasta el 12 de agosto de 2026, cuando agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ejecutaron la captura en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, luego de su llegada deportado desde Estados Unidos.

El operativo se realizó mediante coordinación con Homeland Security Investigations (HSI), principal división de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Finalmente, la FEDCV, adscrita a la Regional del Litoral Atlántico, logró la sentencia condenatoria de 11 años y tres meses de prisión.