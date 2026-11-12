Potencial petrolero en La Mosquitia genera expectativas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Las posibilidades que se abren ante la exploración y eventual explotación de recursos petroleros en el mar Caribe, frente a las costas de Gracias a Dios, colocan a Honduras ante una oportunidad histórica. Por un lado, estudios técnicos previos confirmaron la presencia de yacimientos submarinos de hidrocarburos de alta calidad, cuya extracción podría transformar la matriz energética y económica del país y contribuir a su independencia en materia de hidrocarburos. Por otro lado, la viabilidad real del proyecto depende de superar una marcada incertidumbre jurídica, garantizar un marco de sostenibilidad ambiental y respetar los derechos e intereses de los pueblos originarios de La Mosquitia. Investigaciones geológicas llevadas a cabo durante la última década y procesos de socialización promovidos por las autoridades gubernamentales colocan sobre la mesa dos visiones complementarias: la perspectiva técnica y macroeconómica, orientada a la atracción de inversiones, y la postura de los consejos territoriales de La Mosquitia, cuyos intereses se centran en la protección de la biodiversidad marina y en el histórico reclamo de desarrollo integral para la región.

Petróleo "dulce"

De acuerdo con las valoraciones del especialista en energía Kevin Rodríguez, los estudios geológicos realizados entre 2011 y 2015 por la firma BG Group, posteriormente adquirida por la corporación Shell, mediante tecnología de escaneo aéreo Lidar (la misma tecnología que ayudó a descubrir la Ciudad Blanca), confirmaron la existencia de yacimientos petroleros frente a la costa hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El elemento destacado de estos hallazgos reside en las propiedades físicas del hidrocarburo identificado. Los análisis caracterizan el recurso como "petróleo dulce", un tipo de crudo liviano con muy bajos niveles de azufre.

A diferencia de las arenas bituminosas de Canadá o de los petróleos pesados de Venezuela, el crudo dulce no requiere procesos complejos ni costosos de refinamiento. Según Rodríguez, esta característica permite obtener márgenes de ganancia sustancialmente superiores en los mercados internacionales, lo que posicionaría el potencial geológico de Honduras en un nivel comparable al desarrollo energético experimentado por países como Surinam durante la última década. Desde una perspectiva macroeconómica, una eventual producción otorgaría a Honduras soberanía energética integral. En palabras de Rodríguez, el país lograría blindarse ante la volatilidad de los precios internacionales y las inestabilidades geopolíticas globales, como el bloqueo en el estrecho de Ormuz a consecuencia de los conflictos en Oriente Medio. "Ese es, llamémosle, el punto de inflexión que permitiría que Honduras pase de ser un país en vías de desarrollo o un país con altos niveles de pobreza a un caso muy parecido al de Noruega", dice Rodríguez, al citar el caso de la nación europea, que logró altos niveles de bienestar social mediante una administración de los recursos petroleros orientada a beneficiar a toda la población y no solamente a quienes se encuentran en las esferas de poder.



Estado de la concesión

Juan Carlos Ramos, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), explicó que la actual exploración en la región costera de La Mosquitia es una continuación directa de la concesión otorgada en 2013 y no corresponde a una nueva concesión. De acuerdo con el funcionario, lo que hizo la Serna fue renovar la licencia ambiental, que se encontraba vencida desde 2025. Esta renovación permitirá completar la primera fase del proyecto, correspondiente a la exploración, y sentar las bases para una segunda etapa, que involucraría la extracción y explotación comercial de los hidrocarburos. Sin embargo, Ramos advirtió que llegar a esa segunda fase todavía tomará años de trabajo y que el verdadero reto consiste en determinar si el volumen de petróleo justifica la inversión necesaria para extraerlo.

"Pudiera llevar bastante tiempo ya en lo que es la perforación, para poder ver si la cantidad de petróleo que tenemos vale la pena comercializarla y extraerla", indicó el ministro. Ramos declaró que, como Secretaría de Recursos Naturales, su competencia está enfocada en los aspectos ambientales y la protección de los recursos, mientras que los detalles técnicos sobre la exploración y eventual explotación de hidrocarburos corresponden a la Secretaría de Energía. Si se confirma que las reservas son comercialmente viables, el proyecto podría aumentar considerablemente el ingreso per cápita en Honduras y transformar el panorama socioeconómico del país, en general, y de las comunidades miskitas, en particular. "Créame que cada una de estas zonas se iría hacia arriba y nuestro país igual", vaticinó Ramos.

Consulta libre, previa e informada

El camino legal y ambiental de la concesión petrolera se remonta a septiembre de 2013, cuando la Secretaría del Ambiente otorgó la primera licencia de exploración a la empresa BG Group. Según Edy McNab, representante de la organización Ingwaia (palabra que, en miskito, significa "Amanecer"), ese otorgamiento cumplió con las exigencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso Nacional y respaldado por el artículo 346 de la Constitución hondureña. En aquella fase inicial se desarrolló un proceso de consulta libre, previa e informada que contó con la participación de aproximadamente 4,500 pobladores de la región. BG Group ejecutó únicamente la primera fase exploratoria mediante tecnología hidrosonora de alta precisión, en un proceso que, según la información proporcionada, no fue invasivo y no produjo alteraciones en el lecho marino ni daños a sus ecosistemas. Posteriormente, la titularidad de la licencia fue cedida a la empresa CaribeX y, en la actualidad, se encuentra bajo el control de la firma estadounidense Talos Energy, con sede en Houston, Texas. McNab aclaró que las reuniones promovidas recientemente por las autoridades gubernamentales no constituyen todavía la consulta previa para la fase de extracción, sino jornadas de socialización sobre el historial de la licencia y el cumplimiento de los compromisos ambientales y culturales.

"La organización que representa a todos los pueblos misquitos de la Mosquitia es Masta. Masta es la organización política con personalidad jurídica, es la interlocutora oficial con el gobierno y con cualquier organización internacional. Lo que se está haciendo hoy es socializando el proceso que se siguió para que se otorgara la licencia ambiental a BG Group, hoy transferida a Talos Energy", puntualizó. McNab subrayó que la estructura organizativa de La Mosquitia descansa en la autoridad de los consejos territoriales y en la máxima instancia política, el consejo Masta (Unidad del Pueblo Misquito). Esto, explicó, garantiza que las futuras consultas se realicen en los idiomas originarios de los pobladores: miskito, garífuna, pech y tawahka. Por su parte, Juan Carlos Ramos, ministro de la Serna, aseguró que a los pueblos originarios de La Mosquitia "tienen que respetarles el derecho a la consulta previa, libre e informada", algo que, según afirmó, "no se puede obviar jamás". El funcionario indicó que las autoridades se han reunido con representantes de las comunidades y que, durante esos encuentros, han brindado las explicaciones pertinentes y aclarado dudas y malentendidos. Añadió que las autoridades han encontrado una postura favorable en esta etapa del proceso. Ramos adelantó que una eventual segunda fase haría necesaria una nueva ronda de reuniones "con cada uno de los territorios para hacer las consultas libres, previas e informadas".



Riesgo jurídico alejó inversión

Pese al potencial energético, la consolidación de la industria petrolera en Honduras enfrenta importantes obstáculos estructurales. Kevin Rodríguez señaló que la exploración en aguas profundas exige enormes inversiones de capital. La perforación de un solo pozo exploratorio oscila entre dos y tres millones de dólares (entre 54 y 81 millones de lempiras), mientras que el diseño y la instalación de plataformas de extracción pueden requerir entre cuatro y cinco años de trabajo. Bajo este esquema financiero, los inversionistas internacionales requieren marcos de estabilidad política y seguridad jurídica garantizados por períodos no menores de 20 años.

La falta de políticas de Estado de largo plazo y la alternancia de gobiernos con enfoques opuestos hacia la inversión privada han impedido la consolidación de esta clase de inversiones , argumenta el experto. Esta incertidumbre política explica, según Rodríguez, la salida de la corporación Shell del territorio hondureño, después de haber adquirido BG Group entre 2015 y 2016. El especialista sostuvo que la firma neerlandesa decidió concentrar sus capitales en activos en producción y en mercados con mayor certidumbre legal, como Surinam y Argentina, por lo que se retiró de Honduras para evitar riesgos políticos que pudieran comprometer sus inversiones. Asimismo, el analista enfatizó la falta de capacidades técnicas e infraestructura especializada en el país. Al no existir formación académica ni experiencia previa en ingeniería petrolera a nivel local, Honduras no puede improvisar la gestión del recurso. Por ello, considera necesario recurrir a contratos de concesión con empresas transnacionales que cuenten con la experiencia y la capacidad para instalar la infraestructura requerida.



Transferencia de beneficios

Para evitar que los eventuales ingresos petroleros se concentren en la administración política estatal o queden sujetos a esquemas de ineficiencia, Kevin Rodríguez propone alternativas inspiradas en experiencias internacionales. Una de sus propuestas consiste en no otorgar la mayor parte de las acciones del proyecto al Gobierno central, sino transferirlas a institutos de previsión social de cobertura nacional, como por ejemplo el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). Al ser una institución accesible para los trabajadores, los dividendos generados por la venta del crudo llegarían de manera más directa a la ciudadanía. Rodríguez también cita el modelo fiscal aplicado en el estado de Texas, EUA, donde las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos se destinan, según su explicación, al financiamiento de infraestructura pública y servicios sociales, reduciendo la carga tributaria sobre los contribuyentes.

Expectativas de desarrollo

La posición de los pueblos originarios de La Mosquitia no es de rechazo al aprovechamiento del petróleo, sino que está condicionada al cumplimiento de determinadas garantías. Edy McNab manifestó que las comunidades mantienen el diálogo con las autoridades, a las que exigen evidencia de que las actividades de una eventual explotación no perjudicarán la biología marina ni la salud de los pobladores. La conservación de especies clave para la economía local, como el caracol, la langosta y los recursos de la pesca artesanal, constituye para ellos una condición innegociable.