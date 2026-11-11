Declaran emergencia ambiental por tres años para preservar el río Plátano

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras aprobó una inversión de 1,500 millones de lempiras para ejecutar un plan de intervención ambiental durante 36 meses, con el objetivo de proteger y recuperar la Reserva de la Biósfera del Río Plátano. La medida fue avalada el martes 10 de noviembre, durante una sesión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Nasry Asfura. Con esta declaratoria de emergencia, las autoridades buscan atender el deterioro ambiental de esta zona, reconocida internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad. Los fondos serán ejecutados entre 2027 y 2029 y estarán destinados a programas de conservación de los bosques, protección de los recursos naturales y recuperación de los ecosistemas que forman parte de esta importante reserva hondureña.

La Reserva de la Biósfera del Río Plátano está ubicada en La Mosquitia hondureña y comprende territorios de los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón. Su extensión alberga una amplia diversidad de especies animales y vegetales, además de ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental de la región. Durante la misma reunión ministerial también se autorizó la reactivación del Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas, organismo encargado de promover proyectos de inversión mediante la cooperación entre el Estado y el sector privado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, se aprobó un decreto orientado a fortalecer la seguridad alimentaria en Honduras, aunque no se detallaron los alcances ni las medidas contempladas en esta disposición.

Deforestación y ganadería amenazan la reserva

La Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano enfrenta importantes desafíos debido a la presión que distintas actividades humanas ejercen sobre sus recursos naturales. Entre las principales amenazas figuran la tala de árboles, la ocupación irregular de terrenos y la expansión de las actividades ganaderas.

Ante este panorama, uno de los objetivos de la intervención gubernamental será frenar la deforestación y evitar que continúe disminuyendo la cobertura forestal en las zonas protegidas.

La reserva es uno de los espacios naturales más importantes de Honduras, no solo por su riqueza biológica, sino también por su valor cultural y la presencia de comunidades indígenas que históricamente han mantenido sus vínculos con este territorio.