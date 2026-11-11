Nasry Asfura concentra más poder: asumirá titularidad del Consejo Superior de las APP

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura sumará otra responsabilidad a su cargo al asumir personalmente la titularidad del Consejo Superior de Alianza Público-Privada (APP), un organismo con poder de decisión sobre proyectos de inversión entre el Estado y el sector privado que permanecía inactivo desde 2019.

La decisión, aprobada mediante un decreto ejecutivo en Consejo de Ministros, coloca al mandatario al frente de una instancia estratégica para la estructuración de proyectos de infraestructura e inversión privada. La reactivación también supone cambios en la integración del organismo, cuya conducción quedará directamente en manos del titular del Ejecutivo.

Roberto Zacapa, ministro asesor legal del gobierno, confirmó la decisión y describió al Consejo como "el ente de más responsabilidad, el ente ejecutivo y decisorio en materia de estructuración de proyectos de alianza público-privada en el país".

El organismo fue creado en 2019, después de la supresión de la otrora Coalianza, pero durante siete años permaneció sin ser activado. "El señor presidente de la República ha decidido hacer cambios en la integración del Consejo Superior APP para ser él quien presida en adelante este Consejo Superior APP y tomar el liderazgo de todos los proyectos de alianza público-privada", detalló Zacapa.