San Pedro Sula, Honduras. La emisión de licencias de conducir por primera vez tendrá cambios a partir del próximo 30 de noviembre de 2026, cuando la Policía Nacional concentre este trámite en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de una estrategia para reforzar los controles y combatir posibles irregularidades en la entrega de estos documentos.
La disposición fue anunciada por el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, quien explicó que la medida busca fortalecer los mecanismos de supervisión institucional, evitar actos de corrupción y garantizar que la emisión de permisos de conducir se realice conforme a los procedimientos establecidos.
"No queremos policías corruptos, no queremos gente cobrando, no queremos gente dilapidando la reputación de una institución, no queremos delincuentes agrupándose para solicitar licencias de manera fraudulenta. Vamos a tener controles muy fuertes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así que la población va a tener que prepararse para venir a estos lugares. Es para licencias por primera vez", afirmó Oseguera.
Con esta decisión, los ciudadanos que necesiten obtener su licencia por primera vez deberán realizar el procedimiento en alguna de las dos ciudades habilitadas, lo que representa un cambio en la atención que hasta ahora se brindaba en distintas oficinas regionales.
Para evitar que los habitantes de otros departamentos tengan que desplazarse constantemente hasta Tegucigalpa o San Pedro Sula, las autoridades prevén implementar brigadas móviles que recorrerán diferentes zonas del territorio nacional.
De acuerdo con lo informado por la institución policial, el país será dividido en cuatro cuadrantes operativos para organizar los desplazamientos y acercar los servicios de emisión de licencias a los municipios.
Sin embargo, todavía está pendiente que la Policía Nacional publique el calendario de atención, las fechas de las jornadas y las primeras comunidades que serán incluidas en estas giras.
San Pedro Sula deberá ampliar su capacidad
El subcomisionado Jario Ramos, jefe regional en la zona norte explicó que la medida se encuentra en un proceso de aprobación y que, de concretarse bajo los términos anunciados, la sede de San Pedro Sula tendrá que prepararse para atender una mayor demanda de solicitudes.
Actualmente, en las instalaciones de la ciudad se tramitan entre 100 y 150 licencias de conducir, según detalló el funcionario.
Con la concentración de los trámites de primera vez en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la oficina sampedrana deberá contar con la capacidad operativa necesaria para absorber el incremento de usuarios que llegarían desde otros municipios y departamentos.
Esto implicaría revisar la disponibilidad de personal y los recursos necesarios para evitar retrasos y garantizar la atención de los solicitantes.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aclaró que la disposición no modifica el procedimiento para quienes necesiten renovar su licencia de conducir.
Los conductores podrán continuar realizando las renovaciones en las oficinas regionales habilitadas a nivel nacional, sin necesidad de trasladarse a Tegucigalpa o San Pedro Sula.
De esta manera, la centralización estará dirigida exclusivamente a quienes soliciten el documento por primera vez, mientras que las renovaciones mantendrán su modalidad de atención actual.
La aplicación de la medida comenzará el 30 de noviembre, aunque todavía se espera que las autoridades brinden detalles sobre la organización de las brigadas móviles y la capacidad de respuesta de las dos sedes principales.