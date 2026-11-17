San Pedro Sula, Honduras. La emisión de licencias de conducir por primera vez tendrá cambios a partir del próximo 30 de noviembre de 2026, cuando la Policía Nacional concentre este trámite en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de una estrategia para reforzar los controles y combatir posibles irregularidades en la entrega de estos documentos.

La disposición fue anunciada por el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, quien explicó que la medida busca fortalecer los mecanismos de supervisión institucional, evitar actos de corrupción y garantizar que la emisión de permisos de conducir se realice conforme a los procedimientos establecidos.

"No queremos policías corruptos, no queremos gente cobrando, no queremos gente dilapidando la reputación de una institución, no queremos delincuentes agrupándose para solicitar licencias de manera fraudulenta. Vamos a tener controles muy fuertes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así que la población va a tener que prepararse para venir a estos lugares. Es para licencias por primera vez", afirmó Oseguera.

Con esta decisión, los ciudadanos que necesiten obtener su licencia por primera vez deberán realizar el procedimiento en alguna de las dos ciudades habilitadas, lo que representa un cambio en la atención que hasta ahora se brindaba en distintas oficinas regionales.

Para evitar que los habitantes de otros departamentos tengan que desplazarse constantemente hasta Tegucigalpa o San Pedro Sula, las autoridades prevén implementar brigadas móviles que recorrerán diferentes zonas del territorio nacional.