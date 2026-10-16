Sin fecha para la entrega de licencias en físico por falta de plástico

San Pedro Sula, Honduras. Los conductores continúan a la espera de una fecha definida para la entrega de licencias de conducir físicas, debido a la falta de plástico para imprimir las tarjetas, según informó el subinspector Luis Soto de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Consultado sobre cuándo se reanudará la emisión del documento en plástico, el funcionario explicó que actualmente no cuentan con el material necesario y que desconocen cuándo podrán retomar la impresión de licencias de conducir.
“Desconocemos realmente la fecha porque no es un tema de Vialidad y Transporte, es un tema de licitación que se debe hacer mediante la Secretaría de Seguridad”, manifestó.
El subinspector señaló que la adquisición de los insumos depende de un proceso administrativo a cargo de esa secretaría, por lo que la DNVT no puede precisar cuándo recibirá el material para emitir las tarjetas físicas.
Sin embargo, las autoridades están emitiendo la licencia en papel mientras se resuelve la adquisición del material necesario. Pero es importante acercarse y confirmar con la DNVT la vigencia de este documento y las condiciones bajo las cuales puede utilizarse.
Además, Soto manifestó que, mientras se resuelve la falta de plástico y para evitar inconvenientes a los conductores que cuentan con su licencia en papel, pueden descargar la billetera electrónica BIEN, una aplicación gratuita que permite portar de forma digital y segura documentos oficiales, como la identidad, la licencia de conducir y el pasaporte, con validez en todo el territorio nacional.
Hasta el momento, se desconoce una fecha para la llegada del plástico ni para la reanudación de la impresión de las licencias.