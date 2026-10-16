Sin fecha para la entrega de licencias en físico por falta de plástico

San Pedro Sula, Honduras. Los conductores continúan a la espera de una fecha definida para la entrega de licencias de conducir físicas, debido a la falta de plástico para imprimir las tarjetas, según informó el subinspector Luis Soto de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Consultado sobre cuándo se reanudará la emisión del documento en plástico, el funcionario explicó que actualmente no cuentan con el material necesario y que desconocen cuándo podrán retomar la impresión de licencias de conducir.

“Desconocemos realmente la fecha porque no es un tema de Vialidad y Transporte, es un tema de licitación que se debe hacer mediante la Secretaría de Seguridad”, manifestó.