Apple presenta un primer MacBook Pro con pantalla táctil

Además, el dispositivo llevará integrado el "chip más potente jamás creado por Apple", los M5 pro o M5 Max, que irán acompañados con hasta 128 gigabytes de memoria unificada y hasta 16 terabytes de almacenamiento.

Según informó la corporación, este nuevo ordenador portátil contará con hasta 24 horas de autonomía y un diseño más fino "y mucho más ligero" que será de 1,38 o 1,82 kilogramos dependiendo del modelo siendo "más portátil que nunca para que los profesionales puedan trabajar en cualquier lugar".

Washington. Apple presentó este miércoles una nueva versión de su MacBook Pro que incluye entre sus características una pantalla Proled y funcionalidades táctiles que estarán disponibles en modelos de 14 y 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios.

También integrará un sistema de seis altavoces que, según dice la empresa, reproducirá los graves "un 50 % más profundos" para mejorar la claridad del audio y hacerlo "más inmersivo".

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Los usuarios que estén interesados ​​podrán reservar este dispositivo a partir de este mismo miércoles y estarán disponibles para su adquisición a partir del 6 de noviembre. La nueva computadora profesional de Apple parte de los 2,899 dólares (unos 78, 000 lempiras aproximadamente).

Apple también ha creado una nueva bisagra para ofrecer mayor estabilidad a quienes utilizan la funcionalidad táctil de las pantallas, que podrán ser utilizadas para quienes diseñen o desarrollen software que requieran de esa tecnología.

Las aplicaciones de Apple están optimizadas para el MacBook Pro y muchas ya son compatibles con el control táctil debido a que el sistema operativo interpreta los toques como si fueran clics del ratón de manera automática.

Una versión de Siri con IA Los nuevos portátiles contarán con una nueva versión del asistente digital Siri que integra ahora inteligencia artificial (IA) y que estará alojada en la conocida como 'Dynamic Island' un óvalo en la parte superior de la pantalla que aloja la cámara y otros sensores y cuya forma interactúa con animaciones del sistema operativo.

Los bordes de la pantalla son más finos ya que el modelo de 16 pulgadas alcanza las 16,3 pulgadas y el de 14 pulgadas alcanza las 14,2 pulgadas y, además, la arquitectura térmica fue rediseñada para permitir al chip M5 Pro y al M5 Max mantener el mismo rendimiento constante en un diseño más ligero, a la vez que desvía el aire caliente de la pantalla.

Apple defiende que, con el M5 Max, los profesionales pueden ejecutar modelos de lenguaje" de gran tamaño con millas de millones de parámetros" en el dispositivo y agilizar los procesos más exigentes, como los efectos visuales detallados, los proyectos de animación tres dimensiones, las composiciones de bandas sonoras y la posproducción de vídeo 8K.

La corporación también insistió en que el nuevo portátil está fabricado con un 55 % de materiales reciclados, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa, cobalto 100 % reciclado en la batería y tantalio 100 % reciclado en varios condensadores. EFE