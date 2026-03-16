Apple presenta los AirPods Max 2 con traducción en tiempo real

Nueva York

Apple anunció este lunes los AirPods Max 2, una nueva versión de sus auriculares de diadema que incorpora el chip H2 para mejorar el rendimiento del audio y potenciar la cancelación activa de ruido, además de incluir funciones basadas en inteligencia artificial como la traducción en tiempo real.

Los nuevos auriculares estarán disponibles para reserva a partir del 25 de marzo, con un precio de 549 dólares, y llegarán a las tiendas a principios de abril en cinco colores: medianoche, blanco estrella, naranja, morado y azul.

La compañía indicó en un comunicado que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz en comparación con los AirPods Max originales, presentados en 2020.

Además, con la función “Traducción en Vivo”, los usuarios podrán comunicarse en distintos idiomas mientras utilizan los auriculares. Esta herramienta se integra con funciones de traducción ya presentes en algunos dispositivos del ecosistema Apple.

El modo de transparencia, que permite escuchar el entorno sin quitarse los auriculares, también fue optimizado y ahora ofrece un sonido “más natural”, según Apple.

Los AirPods Max 2 también incorporan una función de control remoto de cámara: al presionar la corona digital de los auriculares, el usuario puede tomar una fotografía o iniciar una grabación desde un iPhone o iPad.