"Greedfall: The Dying World", un mundo de fantasía medieval

Madrid, España

Un mundo enorme, una aventura épica llena de intriga, criaturas fantásticas y razas diversas, magia, combates y un camino en el que todo depende de las decisiones de los jugadores. Así es "Greedfall: The Dying World", precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estratégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo. El juego, producido por los franceses Nacon y Spiders, llega hoy a consolas y ordenadores (PlayStation 5, Xbox Series y Steam) con una propuesta muy diferente a la de su antecesor, un desarrollo muy narrativo donde la historia y los personajes son el centro neurálgico y apuesta por la exploración, la acción y la estrategia como grandes bazas.

La acción se sitúa 3 años antes de la historia de un exitoso primer juego lanzado en 2019 en el que el protagonista, un colono, buscaba una cura para una plaga. Ahora, esta segunda parte, ofrece la perspectiva contraria, se controla a un nativo desplazado de su tierra natal que tendrá que sobrevivir y luchar por recuperar sus derechos. Una historia que se puede abordar desde la diplomacia, el sigilo o a través del combate directo. Para dotarlo de mayor realismo, los desarrolladores crearon el "yecht fradí", una lengua que hablan los nativos de la isla, creado desde cero por lingüistas y diseñadores de lenguas ficticias. Además, se han inspirado en la obra del genio de la animación japonés Hayao Miyazaki para dotar al mundo, y las distintas localizaciones del juego, de una belleza natural exuberante y una cultura medioambiental presente en cada momento.





En su enorme mapeado hay cabida para ciudades, islas, cuevas, selvas, navegar océanos y descubrir rincones únicos repletos de tesoros, enemigos, tanto humanos, como animales o criaturas misteriosas. La imaginación, el color y lo inesperado son la tónica dominante del juego.

Estrategia y trabajo en equipo