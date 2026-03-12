  1. Inicio
"Greedfall: The Dying World", un mundo de fantasía medieval

Aventura épica, criaturas fantásticas y razas diversas, combates y un camino borrascoso que depende de las decisiones de los jugadores, todo esto y más en "Greedfall: The Dying World"

  Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 10:54
  • Agencia EFE
Greedfall: The Dying World, un mundo de fantasía medieval

"Greedfall: The Dying World" es una precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estratégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo.

EFE/Javier Picazo
Madrid, España

Un mundo enorme, una aventura épica llena de intriga, criaturas fantásticas y razas diversas, magia, combates y un camino en el que todo depende de las decisiones de los jugadores. Así es "Greedfall: The Dying World", precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estratégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo.

El juego, producido por los franceses Nacon y Spiders, llega hoy a consolas y ordenadores (PlayStation 5, Xbox Series y Steam) con una propuesta muy diferente a la de su antecesor, un desarrollo muy narrativo donde la historia y los personajes son el centro neurálgico y apuesta por la exploración, la acción y la estrategia como grandes bazas.

La acción se sitúa 3 años antes de la historia de un exitoso primer juego lanzado en 2019 en el que el protagonista, un colono, buscaba una cura para una plaga. Ahora, esta segunda parte, ofrece la perspectiva contraria, se controla a un nativo desplazado de su tierra natal que tendrá que sobrevivir y luchar por recuperar sus derechos. Una historia que se puede abordar desde la diplomacia, el sigilo o a través del combate directo.

Para dotarlo de mayor realismo, los desarrolladores crearon el "yecht fradí", una lengua que hablan los nativos de la isla, creado desde cero por lingüistas y diseñadores de lenguas ficticias. Además, se han inspirado en la obra del genio de la animación japonés Hayao Miyazaki para dotar al mundo, y las distintas localizaciones del juego, de una belleza natural exuberante y una cultura medioambiental presente en cada momento.

En su enorme mapeado hay cabida para ciudades, islas, cuevas, selvas, navegar océanos y descubrir rincones únicos repletos de tesoros, enemigos, tanto humanos, como animales o criaturas misteriosas. La imaginación, el color y lo inesperado son la tónica dominante del juego.

Estrategia y trabajo en equipo

Todo en este título es personalizable hasta un nivel casi enfermizo. De este modo no solo se pueden caracterizar todos los rasgos físicos o habilidades del personaje, sino también la de los compañeros con los que afrontamos la aventura, cada uno con sus atributos y personalidad propia. La magia, la espiritualidad o las habilidades en la lucha serán esenciales para superar la historia.

El sistema de combate es una de las buenas noticias de esta precuela y, ahora, lo han transformado para que sea pura estrategia. Hay tres modos de dificultad, pero sobre todo una principal novedad: la pausa táctica, una horquilla de tiempo que otorga al jugador la posibilidad de planear sus próximos movimientos, tanto en solitario como con el resto de compañeros.

Se trata de una novedad que transforma las tradicionales peleas por turnos en un desafío de inteligencia en las que el entorno, el equipamiento o la posición del jugador y sus acompañantes son clave para lograr una victoria.

Una mecánica de juego que cuenta también con tres perfiles de combate que se pueden cambiar en cualquier momento, uno táctico (control total del grupo y de la cámara), otro concentrado (enfocado solo en el personaje principal con la IA manejando al resto) y el híbrido (que funciona como un punto intermedio).

Un sistema muy innovador que da una brizna de aire fresco al tradicional modelo de rol de acción y otorga profundidad estratégica y posibilidades infinitas durante las cerca de, al menos, 50 horas que dura la aventura.

"Greedfall: The Dying World" es un proyecto muy ambicioso con mecánicas diferentes, una historia y personajes profundos y unos escenarios y ciudades llenas de vida y detalle. A pesar de que el acabado no llega a la altura de otros grandes del género, añade un sistema de combate estratégico que transforma los enfrentamientos y una ambientación que hace de este juego una experiencia épica e inmersiva.

