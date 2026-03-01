HONOR apuesta por la IA física y los plegables del futuro en el MWC 2026

BARCELONA, ESPAÑA.

HONOR avanza su visión de AI en el MWC 2026 con Robot Phone, su robot humanoide y el HONOR Magic V6. Desde la innovación en robótica hasta dispositivos insignia, HONOR amplió su ecosistema de inteligencia artificial durante el MWC 2026 en Barcelona, España. En el evento, la compañía impulsó su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y aceleró su ALPHA PLAN a través de tres pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. Con una estrategia centrada en el ser humano, la marca mostró un adelanto del Robot Phone, una propuesta que combina inteligencia artificial con movimiento físico y conciencia espacial. Junto a esta apuesta futurista, presentó el HONOR Magic V6, su plegable más avanzado hasta la fecha, además de nuevos dispositivos como MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, reforzando su integración de hardware y software inteligente en torno a necesidades reales.James Li, CEO de HONOR, afirmó: "Con lo centrado en el ser humano como nuestro faro, navegamos el crecimiento de la AI a través de dos rayos: el CI y la CE, uniendo tres formas de inteligencia. Estamos explorando el nuevo paradigma de dispositivos de AI con Alpha Phone; albergando el nuevo paradigma de ecosistema de AI con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización silicio-carbono con Alpha Lab. Con las tres olas del Alpha Plan, ahora tenemos todos los componentes en su lugar y estamos impulsando este viaje a máxima velocidad".

Un adelanto del HONOR Robot Phone: una nueva especie de smartphone El Robot Phone fue presentado como una nueva categoría de smartphone. A diferencia de los teléfonos tradicionales que dependen únicamente de pantalla y voz, este concepto incorpora movimiento físico, seguimiento inteligente y capacidades cinematográficas de nivel robótico. HONOR plantea un dispositivo que no solo “piensa”, sino que también se mueve. Integra percepción multimodal capaz de identificar sonidos, seguir movimientos y mantener conciencia visual en tiempo real, lo que permite una interacción más natural e intuitiva.También introduce interacción con AI corpórea. Puede realizar videollamadas que siguen al usuario automáticamente, responder con lenguaje corporal —como asentimientos y movimientos de cabeza— e incluso bailar al ritmo de la música, generando una experiencia más expresiva y cercana.A nivel técnico, el desarrollo implicó rediseñar el espacio interno del teléfono a escala microscópica. HONOR creó un micromotor propio y un sistema de gimbal ultracompacto 4DoF, permitiendo integrar control de movimiento de grado robótico en un cuerpo compacto.Esta arquitectura mecánica soporta estabilización de tres ejes para grabaciones fluidas en movimiento. El modo Super Steady Video mejora la estabilidad en escenas dinámicas; el seguimiento por AI mantiene el enfoque en tiempo real; y AI SpinShot permite rotaciones inteligentes de 90° y 180° para transiciones cinematográficas incluso con una sola mano.Equipado con un sensor de 200MP y cámara gimbal estabilizada, el Robot Phone busca acercar la grabación móvil a un nivel narrativo profesional. Para HONOR, representa un paso clave hacia dispositivos más adaptativos e inteligentes dentro de su ALPHA PLAN.