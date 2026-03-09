"Now Playing", la nueva app de Google para reconocer canciones, similar a Shazam

Google ha dado un paso importante al lanzar Now Playing, su función de reconocimiento automático de canciones, como aplicación independiente en la Play Store para dispositivos Android.

Esta herramienta, antes exclusiva de los Pixel, permite identificar cualquier tema que suene a tu alrededor sin necesidad de interacción manual, facilitando que nunca más pierdas el nombre de una canción que te guste.

Now Playing destaca por su funcionamiento completamente automático. Una vez activada, la app detecta en segundo plano cualquier música ambiental y muestra el nombre de la canción directamente en la pantalla de bloqueo del móvil.

No es necesario abrir la aplicación ni pulsar ningún botón, a diferencia de otras alternativas como Shazam. Todo el proceso ocurre de manera silenciosa, permitiendo que el usuario esté al tanto de la música que lo rodea incluso si tiene las manos ocupadas o no puede prestar atención al dispositivo.

Además, Now Playing almacena un historial de todas las canciones identificadas a lo largo del día. Esto significa que no es imprescindible guardar o consultar el nombre en el momento exacto en que suena la canción; basta con revisar el historial cuando se desee

Es menester señalar que la aplicación también proporciona información adicional y enlaces directos para escuchar los temas completos en YouTube Music.

Hasta hace poco, Now Playing era una función reservada para los dispositivos Google Pixel. Sin embargo, con su llegada a la Play Store como app separada, Google abre la puerta a que más usuarios de Android puedan acceder a esta tecnología.

Aunque ya se puede descargar, no está garantizado que funcione en todos los dispositivos. Es probable que Google limite la compatibilidad a móviles modernos o con suficiente memoria RAM, posiblemente a partir de 4 o 6 GB.

Esta expansión representa una oportunidad para que más usuarios disfruten del reconocimiento automático de canciones, aunque la disponibilidad total aún está por confirmarse. La app puede tener ciertas restricciones según el modelo y las capacidades técnicas del dispositivo.