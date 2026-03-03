Samsung Galaxy S26 y Galaxy AI en el MWC 2026

Barcelona, España.

Samsung Electronics presentó su exhibición ampliada en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se realiza del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Vía, en Barcelona. La compañía mostró la evolución de Galaxy AI hacia un sistema de Agentes de IA, con experiencias más personalizadas, intuitivas y conectadas en todo el ecosistema Galaxy. Tras el reciente Galaxy Unpacked, Samsung llevó al MWC su nueva serie Galaxy S26, junto con innovaciones como la serie Galaxy Buds4 y avances en redes impulsadas por inteligencia artificial. La empresa destacó su estrategia de integración entre dispositivos móviles y wearables, así como su apuesta por un ecosistema conectado. TM Roh, presidente y responsable de la División Device eXperience (DX) en Samsung Electronics, afirmó que el congreso es “una oportunidad para mostrar no solo dónde está Galaxy AI hoy, sino hacia dónde se dirige”. Añadió que, “desde la serie Galaxy S26 hasta nuevos formatos emergentes como Galaxy XR y TriFold, estamos ampliando los límites de lo que puede ser la tecnología móvil, manteniendo la experiencia del usuario en el centro de cada innovación”.

Galaxy S26: integración de IA y alto rendimiento Samsung presentó la serie Galaxy S26 como su smartphone de tercera generación con inteligencia artificial, desarrollado sobre una base de alto rendimiento y orientado a simplificar tareas cotidianas mediante funciones que comprenden la intención del usuario, anticipan necesidades y ejecutan acciones. Entre las principales características anunciadas se encuentran: Privacy Display integrado, descrito por la empresa como pionero en la industria móvil, que permite mayor control sobre lo visible en pantalla sin afectar la experiencia de uso. Rendimiento optimizado, con hardware avanzado para ejecutar funciones de IA en segundo plano. El modelo Galaxy S26 Ultra incorpora el chipset personalizado Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Incluye una cámara de vapor rediseñada para mejorar la estabilidad térmica en procesos de IA. Sistema de cámaras Galaxy, que integra captura, edición y uso compartido en una experiencia unificada. Aperturas más amplias en el Galaxy S26 Ultra para mejorar resultados en condiciones de poca luz. Nightography en video mejorado, con reducción de ruido optimizada. Super Steady con opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad. Photo Assist, que permite realizar ediciones mediante descripciones por voz natural. Creative Studio, orientado a transformar imágenes y crear stickers o fondos personalizados.