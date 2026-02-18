AI en smartphones: así redefine Samsung la experiencia móvil

En la última década, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una pieza central de la experiencia móvil.
Hoy no solo esperamos que nuestros "smartphones" sean rápidos o destaquen en fotografía, sino que también sean inteligentes, contextuales y capaces de anticipar nuestras necesidades.
Este cambio no surge de la nada: es el resultado de años de evolución tecnológica y de un impulso claro hacia la IA en el dispositivo, donde Samsung ha sido uno de los protagonistas más visibles con su plataforma Galaxy AI.
Tradicionalmente, las mejoras anuales en smartphones se han concentrado en el hardware: más megapíxeles, pantallas más grandes, baterías más duraderas. Sin embargo, el verdadero salto en el valor percibido por el usuario proviene ahora de la inteligencia artificial integrada directamente en los dispositivos. Esta tendencia implica que funciones que antes dependían de la nube o de software externo ahora se ejecutan on-device, lo que ofrece mayor privacidad, velocidad y personalización.
Samsung fue uno de los primeros fabricantes en integrar de forma consistente la IA en el corazón de su experiencia móvil con Galaxy AI, un conjunto de capacidades de IA contextual que permiten a los usuarios interactuar con su teléfono de manera más natural y eficiente.
IA y fotografía: creatividad potenciada por el software
Una de las áreas donde la IA está marcando mayor diferencia es la fotografía computacional. Gracias al procesamiento inteligente de imágenes impulsado por Galaxy AI y motores como el ProVisual Engine, los smartphones Galaxy han elevado la calidad de las fotos más allá de lo que el hardware por sí solo puede lograr.
Características como la optimización de escena, la reducción de ruido y las mejoras automáticas de color permiten que la cámara funcione como un asistente creativo, no solo como un sensor capaz de capturar luz.
IA generativa y nuevas experiencias de usuario
Más allá de la fotografía, la IA generativa está transformando funciones cotidianas: desde asistentes conversacionales más inteligentes hasta traducción en tiempo real y edición automática de contenidos. Samsung continúa explorando este terreno mediante la evolución de su plataforma y la integración de tecnologías que aprovechan modelos de IA más compactos y eficientes, ejecutados directamente en el dispositivo.
Una de las principales ventajas de la IA on-device es que reduce la necesidad de procesamiento en la nube, lo que mejora la privacidad del usuario y disminuye la latencia. Esto significa que tareas como el reconocimiento de voz, las traducciones o las mejoras de imagen pueden realizarse sin enviar datos personales fuera del teléfono, un factor cada vez más valorado por los consumidores.
Mirando hacia el Unpacked 2026
La expectativa de fanáticos y usuarios de la tecnología se centra en cómo Samsung consolidará estas tendencias de IA en su nueva generación de dispositivos, que está próxima a presentarse en el evento Galaxy Unpacked.
Se ha anticipado que la compañía presentará una nueva capa de privacidad para proteger el teléfono de miradas indiscretas dondequiera que esté el usuario, una función que muchos han estado esperando.
En un momento en que la inteligencia artificial se convierte en sinónimo de innovación tangible para el usuario final, Samsung busca elevar el estándar, no solo compitiendo en especificaciones de hardware, sino en la forma en que transforma la interacción cotidiana con la tecnología.
Artículo redactado por José Joaquín Urbina, Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung.