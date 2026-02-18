AI en smartphones: así redefine Samsung la experiencia móvil

San Pedro Sula, Honduras.

En la última década, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una pieza central de la experiencia móvil.

Hoy no solo esperamos que nuestros "smartphones" sean rápidos o destaquen en fotografía, sino que también sean inteligentes, contextuales y capaces de anticipar nuestras necesidades.

Este cambio no surge de la nada: es el resultado de años de evolución tecnológica y de un impulso claro hacia la IA en el dispositivo, donde Samsung ha sido uno de los protagonistas más visibles con su plataforma Galaxy AI.

Tradicionalmente, las mejoras anuales en smartphones se han concentrado en el hardware: más megapíxeles, pantallas más grandes, baterías más duraderas. Sin embargo, el verdadero salto en el valor percibido por el usuario proviene ahora de la inteligencia artificial integrada directamente en los dispositivos. Esta tendencia implica que funciones que antes dependían de la nube o de software externo ahora se ejecutan on-device, lo que ofrece mayor privacidad, velocidad y personalización.

Samsung fue uno de los primeros fabricantes en integrar de forma consistente la IA en el corazón de su experiencia móvil con Galaxy AI, un conjunto de capacidades de IA contextual que permiten a los usuarios interactuar con su teléfono de manera más natural y eficiente.