Robots marcan la gala del Año Nuevo lunar chino

La gala televisiva del Año Nuevo lunar de China, emitida este lunes por la noche local en la cadena estatal CCTV, combinó este año actuaciones de robots humanoides —que protagonizaron varios números con demostraciones de artes marciales y coreografías sincronizadas— con la participación, por primera vez, de una compañía española de flamenco en el considerado programa de mayor audiencia del país.

La Compañía de Danza Jesús Carmona, integrada por diez bailarinas y desplazada a China desde principios de mes para ensayos y pruebas técnicas, participó en un bloque dedicado a danzas del mundo, en el que el flamenco compartió escenario con coreografías de etnias chinas como la hani y la lisu, así como con folclore húngaro.

La presencia española supone un hito al tratarse de la primera compañía del país en actuar en esta gala, que solo en contadas ocasiones ha invitado a artistas extranjeros a su programa principal. El evento se transmite en directo cada año durante aproximadamente 4,5 horas e incluye cerca de 50 actuaciones.

En paralelo, varias empresas chinas de robótica, entre ellas Unitree Robotics, MagicLab y Galaxy General, llevaron al escenario robots humanoides capaces de ejecutar saltos acrobáticos, volteretas consecutivas y movimientos coordinados en grupo junto a artistas humanos.