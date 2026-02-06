El asistente de IA que promete eficiencia, pero exige más cuidado

Tegucigalpa, Honduras

ESET analiza un chatbot que automatiza acciones en la computadora del usuario. Esta combinación de innovación y autonomía explica su popularidad, pero también introduce riesgos de seguridad que no pueden ignorarse. OpenClaw es un agente de inteligencia artificial personal de código abierto que se volvió muy popular en los últimos días. De hecho, cambió de nombre dos veces en pleno auge —comenzó como Clawdbot y pasó por Moltbot—, lo que incluso le dio mayor visibilidad. A diferencia de los chatbots tradicionales que esperan instrucciones puntuales, este se ejecuta de forma local en la máquina del usuario, lo que le permite gestionar correos electrónicos, enviar mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp, automatizar tareas del sistema y controlar archivos locales. Pero, como suele ocurrir con las herramientas que crecen de manera acelerada, también puede acarrear consecuencias no deseadas, muchas de ellas vinculadas a la seguridad. A continuación, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, presenta los principales riesgos asociados al uso de OpenClaw y de qué manera puede utilizarse de forma responsable y segura.

OpenClaw es un agente de IA diseñado para ejecutar acciones de forma autónoma en el entorno del usuario, por lo que puede integrarse con aplicaciones, servicios y el sistema operativo. Fue creado por Peter Steinberger y cuenta con una página oficial activa. Su principal diferencia respecto de los chatbots actuales es que no solo responde consultas, sino que también puede realizar diversas tareas e incluso tomar decisiones encadenadas, sin necesidad de que el usuario intervenga de manera constante. Al ejecutarse localmente, puede interactuar —por ejemplo— con correos electrónicos, navegadores, archivos del sistema, aplicaciones de mensajería y calendarios. Un dato clave a tener en cuenta es que utiliza los permisos del sistema para operar. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Su funcionamiento se estructura de la siguiente manera: El usuario define objetivos o tareas. OpenClaw interpreta la intención. Organiza la tarea en pasos. Ejecuta las acciones con las herramientas disponibles. Ajusta su comportamiento según los resultados obtenidos. “Este chatbot funciona como una torre de control que se apoya en modelos de terceros. La ‘inteligencia’ proviene de esos modelos; la capacidad de acción, de OpenClaw. Para ello necesita diversos accesos, como cuentas de correo y mensajería, historiales, archivos locales, tokens, claves y sesiones activas. Todo esto deja en evidencia la cantidad y calidad de información que entra en juego al usarlo”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.