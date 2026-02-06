Caricaturas con ChatGPT: la tendencia viral y cómo crear la tuya

Una nueva moda digital está dominando las redes sociales: generar caricaturas personalizadas a partir de fotos y textos​​​​​​ a un modelo de Inteligencia Artificial. Esta tendencia transforma selfies comunes en retratos exagerados y divertidos, listos para compartirse en casi cualquier plataforma.

Lo que antes requería la destreza de un artista callejero o una visita a un parque temático, hoy se logra en cuestión de segundos gracias a la inteligencia artificial. La rapidez y accesibilidad explican gran parte del atractivo que ha impulsado su popularidad.

Instagram, LinkedIn y WhatsApp se han llenado de estas caricaturas que combinan humor, identidad personal y creatividad. En 2026, se consolidaron como uno de los contenidos más compartidos en línea.

¿En qué consiste exactamente la tendencia de caricaturas con ChatGPT, por ejemplo? El proceso implica subir una fotografía en primer plano y acompañarla con un mensaje de texto que guía a la inteligencia artificial para exagerar rasgos faciales y generar una versión caricaturesca del usuario.

La tecnología no solo acentúa expresiones y proporciones, sino que también puede incorporar elementos relacionados con la profesión, los hobbies o la personalidad de cada persona, lo que convierte cada resultado en una imagen única.

Los retratos finales evocan las caricaturas tradicionales dibujadas a mano, pero con un giro digital inmediato. Son reconocibles, entretenidos y fáciles de compartir, características que explican su rápida expansión viral.

La clave de su éxito está en la combinación de personalización y humor. A muchos usuarios les resulta atractivo verse reinterpretados en un formato cómico y creativo, distinto a la fotografía convencional.

Otro factor determinante es que no se requieren habilidades artísticas. Basta con una imagen y una instrucción clara para obtener resultados en segundos, una simplicidad que ha convertido la tendencia en una experiencia social masiva.

ChatGPT genera estas caricaturas combinando el análisis de imágenes con instrucciones textuales. La inteligencia artificial examina la estructura facial y las expresiones, y luego aplica el estilo indicado para exagerar determinados rasgos.

Si el usuario cuenta con un historial previo de conversación, la herramienta puede añadir contexto adicional. De lo contrario, basta con proporcionar indicaciones detalladas para orientar el resultado, lo que hace que el proceso sea flexible y accesible.

Entre las propuestas más populares destacan caricaturas de chefs con utensilios sobredimensionados, ingenieros rodeados de planos, profesores con libros gigantes o jugadores de videojuegos con auriculares exagerados.

También se han viralizado estilos como fotos de perfil brillantes y coloridas, caricaturas diseñadas específicamente para redes sociales, versiones en 3D y creaciones inspiradas en el grafiti urbano.

Crear una caricatura propia es un proceso sencillo. Primero, se recomienda elegir una fotografía clara y bien iluminada. Luego, basta con abrir ChatGPT con soporte de imágenes, cargar la foto y escribir una instrucción que describa el estilo deseado.

Agregar detalles sobre la profesión, los pasatiempos o el estado de ánimo permite una mayor personalización. Una vez generada la imagen, el usuario puede guardar la versión que más le agrade.

Para obtener mejores resultados, especialistas aconsejan usar instrucciones específicas, experimentar con distintos estilos artísticos y generar varias versiones para comparar. Mantener expresiones naturales en la fotografía original ayuda a que la exageración resulte más reconocible y divertida.

Si la persona ya cuenta con un historial en ChatGPT, se ha popularizado el Prompt o comando: “Crea una caricatura de mí y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí”.