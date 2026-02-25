Samsung presenta la serie Galaxy S26 con IA y más privacidad

Samsung Electronics presentó la nueva serie Galaxy S26, integrada por los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, con un enfoque centrado en inteligencia artificial (IA), rendimiento optimizado y mayores niveles de privacidad. La compañía indicó que esta es su tercera generación de teléfonos con Galaxy AI y que fue diseñada para simplificar tareas cotidianas como organizar planes, buscar información, capturar contenido y editar imágenes o videos. Según Samsung, los dispositivos pueden gestionar procesos complejos en segundo plano para que el usuario se concentre en el resultado y no en la tecnología. “Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados”, afirmó TM Roh, presidente y director de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla al diseñarla para completar tareas de forma natural, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

Más potencia y eficiencia

La serie Galaxy S26 incorpora un chipset personalizado orientado al rendimiento en IA, eficiencia energética y mejor gestión térmica. En el caso del Galaxy S26 Ultra, integra el procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy. Samsung destacó mejoras de hasta 19 % en CPU, 39 % en NPU y 24 % en GPU frente a la generación anterior, lo que se traduce —según la empresa— en mayor fluidez al ejecutar múltiples tareas, funciones de IA activas y videojuegos. El modelo Ultra incluye una cámara de vapor rediseñada para mejorar la disipación de calor y mantener un desempeño estable durante sesiones exigentes, como grabación de video o juegos. También incorpora Super Fast Charging 3.0, con la que puede alcanzar hasta 75 % de carga en 30 minutos, de acuerdo con la marca. En pantalla, el S26 Ultra incorpora lo que Samsung describe como la primera Pantalla de Privacidad integrada en la industria móvil. Esta tecnología permite limitar la visibilidad lateral del contenido cuando se activa, sin afectar la visualización frontal. El usuario puede configurar cuándo se enciende, por ejemplo, al introducir contraseñas o abrir aplicaciones específicas.

Cámaras y edición con IA

Samsung aseguró que la serie Galaxy S26 incorpora su sistema de cámara “más avanzado hasta la fecha”. En el Galaxy S26 Ultra, las aperturas más amplias permiten captar mayor luz para mejorar fotografías en condiciones de poca iluminación, incluso con zoom. La función Nightography Video mejora la grabación nocturna, mientras que Super Steady incorpora un bloqueo horizontal para mayor estabilidad en movimiento. La compañía añadió compatibilidad con APV, un nuevo estándar de video profesional orientado a ofrecer compresión eficiente sin pérdida visual apreciable tras múltiples ediciones. En el apartado de edición, Galaxy AI integra herramientas como:Photo Assist, que permite modificar imágenes mediante descripciones en texto, cambiar escenas de día a noche o añadir elementos. Creative Studio, que convierte bocetos o mensajes en diseños como stickers, invitaciones o fondos. Escáner de Documentos, que corrige distorsiones y permite organizar archivos en PDF.

IA más proactiva y asistentes integrados

La serie Galaxy S26 incorpora funciones como:Now Nudge, que sugiere acciones según el contexto, como compartir automáticamente fotos relacionadas cuando un contacto las solicita. Now Brief, que ofrece recomendaciones personalizadas y recordatorios. Circle to Search con Google, ahora con reconocimiento mejorado de múltiples objetos en una misma imagen. Los dispositivos integran agentes como Bixby, Gemini y Perplexity, capaces de ejecutar tareas mediante voz o botón dedicado, como coordinar acciones entre aplicaciones o reservar servicios.

Disponibilidad y colores