¿Qué pasa si las conversaciones con los chatbots de IA quedan expuestas?

Honduras

La interacción con chatbots como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o Perplexity se ha vuelto cotidiana. Muchas personas los utilizan como asistentes personales e incluso como espacios de consulta emocional, laboral o médica, bajo la percepción de que se trata de entornos privados. Sin embargo, expertos en seguridad informática alertan que esa sensación de intimidad puede ser engañosa. Las propias plataformas advierten que las conversaciones pueden almacenarse, analizarse o revisarse para mejorar el servicio. Aunque aplican controles de acceso, monitoreo y protección de infraestructura, ello no elimina el riesgo de brechas de datos. Martina López, investigadora de Seguridad Informática para Eset Latinoamérica, señala que el problema no es solo lo que se comparte, sino la falsa percepción de confidencialidad.

“No es una novedad que muchas personas usan los chatbots como si fueran espacios privados. Utilizarlos de esa manera se contradice con la naturaleza de este tipo de herramientas, ya que las propias plataformas remarcan que las conversaciones pueden almacenarse, analizarse o revisarse para mejorar el servicio”, explica.



¿Qué información se suele compartir?

Al utilizar estos sistemas como asistentes personales o consejeros, muchos usuarios comparten información sensible sin advertir el alcance que puede tener: Datos personales: nombre, edad, ciudad, entorno familiar, rutinas y hábitos. Información laboral: correos internos, contratos, informes, estrategias comerciales, datos de clientes o incluso código fuente. Consultas médicas o emocionales: síntomas, diagnósticos, tratamientos o conflictos personales. Opiniones y posturas sensibles: creencias políticas o religiosas, críticas laborales o posturas que podrían afectar la reputación. De acuerdo con López, meses de conversaciones pueden construir un perfil detallado de una persona, con alto valor para un ciberatacante.





¿Cómo podrían filtrarse las conversaciones?

La exposición puede ocurrir por distintas vías: Acceso no autorizado a la cuenta, ya sea por robo de contraseña o ataques de phishing. Uso de la misma clave en múltiples servicios. Vulnerabilidades o brechas de seguridad en la plataforma. Extensiones o aplicaciones de terceros que acceden a las conversaciones. Aceptación de términos y condiciones sin revisar qué datos se almacenan y con qué fines.

Principales riesgos ante una filtración: