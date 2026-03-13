Microsoft lanza Copilot Health, una IA para analizar historiales médicos

Microsoft anunció el jueves el lanzamiento de su inteligencia artificial Copilot Health, un nuevo espacio digital “independiente” que permitirá a los usuarios analizar resultados de laboratorio, revisar historiales médicos y hacer preguntas relacionadas con su salud.

La herramienta también permitirá buscar proveedores de atención médica, así como integrar y analizar datos provenientes de relojes inteligentes y otras aplicaciones vinculadas con el bienestar.

Según la empresa, el objetivo es democratizar el acceso a lo que denomina “superinteligencia médica”, al transformar la dispersión de datos de salud en una narrativa coherente que ayude a los pacientes a comprender mejor su información clínica y optimizar el tiempo de consulta con su médico.

“Copilot Health no reemplaza a tu médico. Hace que cada minuto que pasas con él cuente más. Llegas preparado con las preguntas correctas, el contexto adecuado y la confianza que da comprender mejor tu propio cuerpo”, señaló el gigante tecnológico en un comunicado.

La función se implementará por fases. Desde hoy, los usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos pueden inscribirse en una lista de espera para obtener acceso al servicio en inglés.

La compañía adelantó que ya trabaja en su expansión a otros idiomas y mercados internacionales.

Los usuarios podrán importar historiales médicos desde más de 50.000 hospitales y organizaciones de atención médica en Estados Unidos a través de HealthEx, así como resultados de análisis de laboratorio.

Copilot Health también es compatible con más de 50 dispositivos ‘wearables’ —tecnología ponible como relojes inteligentes—, incluidos los de Apple, Oura y Fitbit.

El concepto de superinteligencia médica se basa en iniciativas de investigación como Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), un sistema que ha demostrado capacidad para identificar patrones complejos en datos de salud.

Microsoft subrayó que cualquier nueva función será sometida a evaluaciones clínicas rigurosas antes de su implementación.

Para combatir la desinformación médica en internet, el sistema prioriza respuestas basadas en organizaciones acreditadas de 50 países y sigue los principios de la Academia Nacional de Medicina. Además, incluye tarjetas de respuesta elaboradas por expertos de Harvard Health.

La empresa también aseguró que los datos de salud de los usuarios están aislados del modelo general de Copilot y no se utilizan para entrenar su inteligencia artificial.