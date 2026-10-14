Apple entra de lleno en el hogar con su primera pantalla inteligente con IA

El equipo integra el procesador A18 y una versión renovada del asistente Siri potenciada por Apple Intelligence capaz de entender el contexto personal de los integrantes de la vivienda mediante reconocimiento facial y enlace con el iPhone .

El dispositivo estrella de la jornada, bautizado como Apple HomeView , incorpora una pantalla táctil Liquid Retina de siete pulgadas montada sobre una base de altavoz de aluminio. Con un precio de salida de 299 dólares, el aparato está pensado para situarse en encimeras o colgarse en paredes, busca competir de lleno frente a los ecosistemas consolidados de rivales como Amazon y Google.

Nueva York. Apple anunció el martes una ambiciosa ofensiva para conquistar el hogar conectado con el lanzamiento de HomeView , su primera pantalla inteligente equipada con inteligencia artificial (IA), acompañada de la segunda generación de su altavoz compacto HomePod mini y una nueva gama de accesorios domóticos.

La compañía precisó que HomeView admite hasta seis perfiles independientes para proteger la privacidad de calendarios, fotos y mensajes, pero confirma que, por el momento, no estará disponible en la Unión Europea porque Siri con IA todavía no se ofrece en ese territorio.

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En los primeros mercados en los que debuta -entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia-, el producto saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre. En paralelo, la empresa de la manzana mordida presentó el HomePod mini 2, actualización de su popular altavoz esférico que introduce mejoras en la acústica gracias al chip S10 y audio computacional avanzado.

Su precio es de 149 dólares.Para redondear su ecosistema doméstico, Apple desarrolló la colección de accesorios "Apple Home Collection", diseñada en alianza con los fabricantes LG Electronics y Schneider Electric. La gama comprende cerraduras inteligentes con tecnología de banda ultraancha (UWB), que permiten abrir la puerta al aproximarse, termostatos inteligentes adaptativos compatibles con el Matter y cuatro cámaras de seguridad estándar. Apple también presentó este martes la cuarta generación de su reproductor Apple TV 4K, que incorpora el asistente conversacional Siri AI y un conjunto de tres micrófonos de largo alcance para su uso manos libres.

El nuevo centro de entretenimiento, que saldrá al mercado el próximo 13 de noviembre a partir de 299 dólares en Estados Unidos y una treintena de países, permite por primera vez sincronizar hasta cuatro altavoces HomePod o HomePod mini 2 para calibrar automáticamente una experiencia de sonido envolvente de cine en casa adaptada a la habitación. EFE