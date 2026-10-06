Altman califica a Elon Musk de "abusón" y aboga por "devolver el golpe"

Nueva York, Estados Unidos

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, calificó al magnate Elon Musk de "abusón" y defendió la necesidad de responder con contundencia a sus ataques, en una entrevista publicada este lunes por la revista Vanity Fair . "No me gustan los abusones, y creo que Elon es uno. Pienso que de vez en cuando hay que devolverles el golpe con un puñetazo", afirmó Altman al ser preguntado por la disputa pública y legal que mantiene con el propietario de Tesla y de la red social X.

El máximo responsable de la compañía creadora de ChatGPT señaló además que "Elon, como muchos abusones, solo respeta a quienes hacen lo mismo que él". Ambos empresarios, que formaron parte del grupo fundador de OpenAI en 2015, mantienen una tensa rivalidad desde hace años, acentuada por las críticas de Musk sobre el rumbo comercial de la firma y el desarrollo de su propia competidora de inteligencia artificial (IA), xAI. En la entrevista, el líder de OpenAI reiteró que la regulación de la IA no debe quedar exclusivamente en manos privadas: "Necesitamos que nuestros gobiernos den un paso al frente (...) y la voluntad del pueblo debería reflejarse en algunas de las decisiones cruciales que la sociedad tiene que tomar". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse