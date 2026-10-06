Messi antes de su despedida con la Selección: "Me voy en paz, dejé todo"

Buenos Aires, Argentina.

Horas antes de decir adiós a la selección argentina, Lionel Messi expresó este martes que se va “en paz” tras haberlo “dejado todo” por la camiseta albiceleste, que vestirá por última vez en el amistoso frente a Benín, desde las 5:00 pm, hora de Honduras, en el estadio Monumental en Buenos Aires.

“Llegó el momento. Me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, dijo el capitán argentino en un video publicado en las redes oficiales de Adidas, que repasa distintos momentos de su trayectoria con la selección y tiene como música de fondo “Gracias a la vida”, de la argentina Mercedes Sosa.

El video termina con Messi acercándose a la camiseta argentina número 10, colgada de una percha, la acomoda y se aleja, en una imagen que simboliza el cierre de una etapa iniciada hace más de dos décadas.