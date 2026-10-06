Revuelo tras renuncia de Vandenbroucke a la Selección y exfutbolista deja duro dardo

Tras finalizar la fase de grupos de la Nations League, se confirmó que Vandenbroucke se apartará de la Selección de Honduras. El jugador no vio minutos en esta Fecha FIFA y así reaccionaron en redes.
La Federación se encargó de confirmar la decisión del joven defensor tras el empate ante Jamaica: "Le desea éxitos en su carrera profesional".
Los medios, periodistas y en redes se pronunciaron sobre la determinación del joven defensor.
Desde Legión Catracha también compartieron el comunicado: "Vandenbroucke aclaró que su decisión no significa cerrar definitivamente la puerta a Honduras, dejando abierta la posibilidad de regresar en el futuro si considera que las circunstancias son las adecuadas".
"Bueno oficialmente Vandenbroucke ya no es jugador de Honduras. Esto, yo lo considero una patinada penosa que podría tener una mala repercusión futura", expresó Felipe Valencia.
"Victor Vanderbroucke le anunció a la FFH que no viene más a la Selección hondureña. Vino a pasear porque Molina no le dio minutos de juego. El mismo DT lo confirmó en conferencia", expresó el periodista Gustavo Roca.
Julio Cruz, periodista de El Heraldo, también compartió lo dicho en la carta del propio futbolista: "No descarta volver a representar a la "H" más adelante. Alega que adaptarse al tema cultural le ha costado".
El periodista Óscar Funes comentó: "Vieron su formación, su potencial y capacidad. Se hace la gestión para que juegue para Honduras. Lo convocan para partidos oficiales, seguramente valorando que puede aportar y no juega un tan solo minuto. En una posición donde tenemos serias dificultades y donde es titular Meléndez que no da ningún tipo de garantías. ¿Cómo lo gestionaron? ¿Qué valoraron para no probar a Vandenbroucke? ¿No convenció en los entrenamientos? ¿No estaba preparado?".
"Una lástima este pobre muchacho haya venido ilusionado y no vio un minuto de juego".
La periodista Emma Ramos: "Lo de Victor Vandenbroucke me recuerda mucho a los casos recientes de Keyrol Figueroa y David Ruiz. Pero gran parte de su vida ha sido en el extranjero. Y cuando llegaron a la selección tuvieron dudas, creo que hay que entender también la situación de Vandenbroucke desde ese punto de vista".
Y complementó: "Así como en su momento Ruiz y Figueroa volvieron a decir que sí a la selección, quizás también pase con Vandenbroucke y si no sucede, pues también está bien. Es su decisión y hay que respetarla".
En redes expresan: "Realmente espero que Víctor Vandenbroucke siga con Honduras. Debió haber debutado en esta fecha FIFA y siento que merecía esa oportunidad. La FFH tiene que hacer todo lo posible para mantenerlo como jugador de Honduras de cara al futuro".
Johan Raudales, periodista de Diario Diez: "NO NOS ENGAÑEMOS: NO PODES ABANDONAR LA H SOLO PORQUE NO JUGASTE EN TU PRIMER LLAMADO. Para ser jugador de la selección de Honduras también se tiene que trabajar más de lo normal. No estás en tu equipo, estás en un país".
Nahúm Aguilar, jefe de Redacción de Diario Diez, comentó: "Haber sido tomado en cuenta para estar en esta concentración ya era ganancia también. Tampoco por haberse formador en Europa es que sea crack".
"En una carta, el futbolista explicó que atraviesa un proceso de reflexión personal y que ha tenido dificultades para adaptarse a la cultura y vida cotidiana del país", replican desde TV Azteca.
El dardo de Bayron Méndez, exfutbolista de Olimpia y seleccionado nacional: "Como cambian los tiempos, se luchaba para tener una oportunidad en la selección aunque sea ir a la banca éramos felices, ahora por que no los meten a jugar renuncian a lo más preciado que tiene el fútbol, representar a nuestro país".
Deportes Total: "El jugador del Gent II dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro y señaló que ahora se concentrará plenamente en su club para continuar creciendo como futbolista".