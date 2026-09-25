DIARIO LA PRENSA, entre los 20 medios de Latinoamérica que impulsarán proyectos con IA

Miami, Estados Unidos. Veinte medios de América Latina comenzarán a implementar proyectos innovadores que combinan video digital e inteligencia artificial para fortalecer sus contenidos, ampliar audiencias y explorar nuevas oportunidades de sostenibilidad. La iniciativa marca una nueva etapa del AI Video Lab, impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de Google, en la que las propuestas seleccionadas pasarán del diseño a la ejecución con financiamiento y acompañamiento especializado.

Los proyectos seleccionados abarcan tres vías de trabajo: crecimiento en plataformas de video, lanzamiento de nuevos productos y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellos hay medios que buscan consolidar el video como una nueva línea de ingresos, redacciones que lanzarán formatos y productos informativos pensados para nuevas audiencias, y equipos que rediseñarán sus flujos editoriales y de negocio para producir más y mejor con los recursos que tienen.

Esta fase del programa cubrirá tanto la implementación de los proyectos como el acompañamiento especializado por parte del equipo de mentores y gestoras. De este modo, los medios esperan fortalecer su sostenibilidad, diversificar sus fuentes de ingresos y ampliar su alcance en las plataformas donde hoy se informan las audiencias de la región.

“Para Google es muy importante acompañar a estos 20 medios en el salto de la propuesta a la implementación real. Creemos que la adopción estratégica de la inteligencia artificial y el video es una pieza clave para asegurar la modernización y la sostenibilidad a largo plazo del periodismo en América Latina”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

“El gran desafío para los medios no es simplemente incorporar nuevas tecnologías, sino convertirlas en herramientas que fortalezcan el periodismo, permitan conectar mejor con las audiencias y abran nuevas posibilidades de sostenibilidad. La intención, con esta etapa del AI Video Lab, es que la innovación se traduzca en proyectos concretos, aprendizajes que puedan compartirse y capacidades que permanezcan en los medios”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

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Los 20 medios seleccionados para esta etapa son: 100% Noticias (Nicaragua), ABC Color (Paraguay), Agencia Ocote (Guatemala), Confidencial (Nicaragua), Corporación Medcom (Panamá), Diario Expreso (Ecuador), Ecuavisa (Ecuador), El Nacional (Venezuela), El Regional del Zulia (Venezuela), Focos (Costa Rica), Grupo Extra (Costa Rica), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), DIARIO LA PRENSA (Honduras), La Prensa (Nicaragua), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Revista Nómadas (Bolivia), Tu Nota (Honduras) y Venevisión (Venezuela).

El AI Video Lab, desarrollado por Marktube, consultora especializada en tecnología y nuevas narrativas, ha acompañado durante 2026 a una cohorte de 41 medios de 11 países —Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela—.

En su primera fase, los medios participaron en un ciclo de formación con varios masterclass sobre estrategia de video digital, narrativa, monetización e inteligencia artificial; en la segunda, diseñaron sus propuestas de proyecto con el acompañamiento de mentores y gestoras; y en esta tercera fase, los proyectos seleccionados pasan a implementación con el respaldo del Fondo de Estímulo.

“Lo más valioso de esta fase es que las ideas dejan de ser propuestas en papel. Los medios de la región llegan con proyectos sólidos, con equipos comprometidos y con una visión clara de cómo el video y la inteligencia artificial pueden fortalecer su sostenibilidad. Nuestro trabajo ahora es acompañarlos para que esa visión se convierta en resultados concretos”, señaló Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de Marktube.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.