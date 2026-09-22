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Más de medio millón de hogares en México tienen integrantes desplazados por la violencia

El estudio estimó que México tenía en 2025 una población de 130,9 millones de personas, de las cuales 130,4 millones habitaban en viviendas particulares

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 15:59 -
  • Agencia EFE
Más de medio millón de hogares en México tienen integrantes desplazados por la violencia

Los hogares afectados estaban integrados en conjunto por 1,6 millones de personas.

 Foto: David Toro/EFE

Ciudad de México, México. Alrededor de 509,900 hogares en México tenían en 2025 al menos un integrante que se vio obligado a cambiar de residencia por la violencia o la inseguridad delictiva, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los hogares afectados estaban integrados en conjunto por 1,6 millones de personas, según los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, que ofrece una nueva radiografía de la población mexicana.

La medición también documentó desplazamientos obligados por desastres: 151,900 hogares tenían al menos un integrante que tuvo que abandonar su lugar de residencia debido a catástrofes naturales o de origen humano. En conjunto, esos hogares estaban conformados por 485,500 personas.

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La Encuesta Intercensal, cuyos datos fueron recabados entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 en una muestra de más de 7,3 millones de viviendas, permite obtener información para las 32 entidades federativas y los 2.478 municipios o demarcaciones territoriales del país.

El estudio estimó que México tenía en 2025 una población de 130,9 millones de personas, de las cuales 130,4 millones habitaban en viviendas particulares y poco más de 517.000 en viviendas colectivas.

La encuesta también muestra una importante movilidad tanto dentro como fuera del país.

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De los 130,4 millones de habitantes en viviendas particulares, el 16,8 % había nacido en una entidad diferente a aquella en la que residía al momento de la encuesta, mientras que el 0,9 % había nacido en otro país.

Además, entre 2020 y 2025, cerca de 1,26 millones de personas que vivían en México cambiaron su residencia a otro país, de las cuales unas 150,752 habían regresado al territorio mexicano cuando fueron entrevistadas.

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Agencia EFE
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