Más de medio millón de hogares en México tienen integrantes desplazados por la violencia

Ciudad de México, México. Alrededor de 509,900 hogares en México tenían en 2025 al menos un integrante que se vio obligado a cambiar de residencia por la violencia o la inseguridad delictiva, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los hogares afectados estaban integrados en conjunto por 1,6 millones de personas, según los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, que ofrece una nueva radiografía de la población mexicana.

La medición también documentó desplazamientos obligados por desastres: 151,900 hogares tenían al menos un integrante que tuvo que abandonar su lugar de residencia debido a catástrofes naturales o de origen humano. En conjunto, esos hogares estaban conformados por 485,500 personas.