Policía incauta una tonelada de cocaína oculta en maquinaria que iba a Guatemala

Guayaquil, Ecuador. La Policía ecuatoriana incautó una tonelada de cocaína que estaba oculta en maquinaria para exportación que tenía como destino Guatemala, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

El decomiso se produjo en el puerto de Posorja, una localidad costera de Guayaquil por donde salen los buques que llevan los productos de exportación hacia Norteamérica y Europa.

Reimberg explicó en su cuenta de X que los agentes policiales inspeccionaron la maquinaria que se encontraba dentro de un contenedor con destino a Guatemala y hallaron 995 bloques de cocaína ocultos en su estructura.