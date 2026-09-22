Jonathan González se hacía pasar por agente de ICE para extorsionar a un trabajador en EE UU

Miami. Las autoridades arrestaron a un ciudadano colombiano acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para extorsionar a un trabajador de un camión de comida, según anunció este martes la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.

El sospechoso, identificado como Jonathan Christian González Reyes, “ha sido acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del ICE para supuestamente amenazar y extorsionar a un empleado de un camión de comida en Miami Gardens”, informó el fiscal federal de este distrito, Reding Quiñones, en la red social X.

“El acusado supuestamente utilizó luces policiales y una sirena, afirmó que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero, blandió un arma de fuego y amenazó a la víctima y a su hijo”, agregó el funcionario.