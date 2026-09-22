Menores de cinco años encabezan las tasas de mortalidad por el ébola, según la OMS

Nairobi, Kenia. Los niños menores de cinco años registran la tasa de letalidad más alta por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), una epidemia que ha causado desde el pasado mayo casi 3.700 muertes y más de 7.600 contagios, alertó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según informó la agencia de la ONU en un comunicado, aunque los adultos encabezan los contagios, la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años supera el 60%, frente al 40% estimado en la población adulta. También señaló que el grueso de los fallecimientos infantiles ocurren fuera de los centros de tratamiento, donde no se les identifica como pacientes de ébola.

“Los niños pequeños tienen menores reservas fisiológicas y un sistema inmunitario que aún no está completamente desarrollado. Requieren atención constante y cuidados especiales. Necesitan experiencia, equipos y medicamentos específicos que a veces no están disponibles de inmediato”, explicó el responsable de la gestión de casos de ébola en la OMS, el doctor Daniel Youkee.

Las directrices clínicas de la OMS recomiendan un seguimiento estrecho de la glucemia, una gestión cuidadosa de los líquidos y electrolitos, el tratamiento del choque y de las sospechas de infecciones bacterianas, así como una evaluación clínica continua durante toda la recuperación.

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Estrés emocional

El pediatra Chaka Keita, de ALIMA -ONG socia en la respuesta contra el ébola que gestiona cinco centros de tratamiento en la provincia de Ituri, epicentro del brote-, subrayó que el estrés emocional asociado al aislamiento y al tratamiento también afecta de forma más grave a los niños.