La Ceiba, Honduras. Integrantes del Movimiento Social Organizado (Moso) se manifestaron este jueves 19 de noviembre frente a la sede policial de La Ceiba, en rechazo al traslado de la emisión de licencias de conducir por primera vez hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Con pancartas en mano y consignas como "La Ceiba merece respeto, no excluyan más esta ciudad" y "Queremos las licencias aquí", los manifestantes alzaron la voz por los ciudadanos de la zona.

El reclamo surge en medio de la alta demanda del trámite, ya que cada día centenares de personas realizan largas filas desde la madrugada en las afueras de la policía con la esperanza de alcanzar uno de los apenas 25 cupos disponibles.

"No aceptamos que centralicen la emisión de licencias; La Ceiba es una ciudad importante y se merece ser tomada en cuenta. Estamos protestando porque las autoridades deben dar marcha atrás a esta decisión", aseguró Edgardo Handal, miembro de Moso.