“Eso es una farsa”: Mario Pérez arremete contra el proceso de licencias para motociclistas

Tegucigalpa. El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, subió a su red social el video de una entrevista reciente donde detalla que habrá un nuevo proceso para las licencias de conducir de motociclistas.

En su intervención, el parlamentario hondureño cuestionó fuertemente el procedimiento actual al que se someten los hondurenos que buscan obtener su permiso de conducir.

Durante la entrevista, Pérez relató que le solicitó de manera directa al ministro de Seguridad, Gerson Onán Velásquez, poner fin a lo que califica como un negocio lucrativo que perjudica a la población.

“Ese tal examen práctico en medio de los conos es una farsa, es un gran negocio que se han hallado y le dije: ministro, suspenda eso, por favor, ya no se puede seguir extorsionando a los muchachos que van a tramitar la licencia”, expresó el diputado.

Asimismo, agregó que el ministro le dijo que eso terminaba este año. “Empezando el otro año, los de tránsito ya no van a hacer esas pruebas que hacen en medio de los conos con la motocicleta”.