San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Salud intensificaron las jornadas de vacunación de bloqueo contra el sarampión en La Ceiba, Atlántida, donde durante el fin de semana visitaron 246 viviendas y vacunaron a 468 personas que se encontraban en los alrededores de la residencia del paciente confirmado. Segun datos proporcionados se trata de un hombre de 28 años quien fue identificado en el Hospital General de Atlántida, en la ciudad de la Ceiba, informaron autoridades de salud. Mirna López, representante de la Región de Salud de Atlántida, explicó a medios ceibeños que las brigadas continúan con las acciones de búsqueda y vacunación de las personas que tuvieron contacto directo o indirecto con el paciente, como parte de la estrategia para evitar la propagación de la enfermedad. López detalló que la vacunación de bloqueo busca inmunizar al 100% de la población identificada como contacto del caso confirmado. Por ello, hizo un llamado a los habitantes de La Ceiba para que acudan a los establecimientos de salud, donde se brinda información sobre el sarampión, sus efectos y la aplicación de la vacuna. Además advirtió que, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal. Según explicó, puede ser hasta 17 veces más contagioso que el covid-19, por lo que insistió en la importancia de mantener las medidas de prevención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vacunación dentro de las primeras 72 horas

La representante de Salud explicó que las autoridades consideran contacto directo a las personas que estuvieron a menos de dos metros del paciente, mientras que los contactos indirectos son aquellos que tuvieron algún acercamiento con él.

Como parte del seguimiento epidemiológico, las brigadas han realizado visitas domiciliarias y llamadas telefónicas para localizar a estas personas y facilitar su asistencia a los centros de vacunación. En tanto, Ingrid Medina, jefa de Unidad de Vigilancia de la Región de Salud de Atlántida indicó que, las autoridades disponen de 72 horas después de la exposición para iniciar la vacunación de bloqueo entre los contactos identificados, con el objetivo de contener la transmisión del virus.

El seguimiento también incluye a las personas que estuvieron en el hospital donde fue atendido el paciente, así como a los contactos identificados en los diferentes municipios del departamento.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Medina también se refirió a las personas que recibieron la vacuna hace varios años y explicó que deben verificar si cuentan con el esquema completo de inmunización. Según Medina, la aplicación de una segunda dosis comenzó en 2007. Agregó que las personas que tienen más de 40 años deberían acudir a un establecimiento de salud para recibir orientación y evaluar la necesidad de vacunarse, debido a que la protección adquirida podría haber disminuido. Asimismo, señaló que quienes padecieron sarampión durante la infancia pueden desarrollar inmunidad permanente. En cambio, las personas que recibieron recientemente las dosis correspondientes no necesariamente requieren una nueva aplicación. La recomendación de las autoridades es que quienes no tengan certeza sobre su esquema de vacunación consulten en el centro de salud más cercano.

Asimismo, las autoridades de salud, habilitaron un puesto de vaunación en el centro comerccial Uniplaza, ubicado al norte de la ciudad sobre la avenida morazán del barrio independencia, con el objetivo de ampliar las acciones preventivas.

Honduras mantiene su certificación libre de sarampión endémico

López recordó que el último caso autóctono de sarampión registrado en Honduras ocurrió en 1997. Por esa razón, el país mantiene su certificación como territorio libre de transmisión endémica de la enfermedad. Aclaró que la presencia de casos no significa que Honduras haya perdido esa condición, ya que para que esto ocurra debe existir circulación sostenida del mismo serotipo y linaje del virus durante más de 12 meses. La funcionaria explicó que actualmente las autoridades cuentan con un período de 12 semanas para desarrollar acciones de contención y evitar que se restablezca la transmisión de la enfermedad en el territorio nacional.

Salud recomienda el uso de mascarilla en espacios cerrados

Respecto a las medidas de prevención, López informó que la Secretaría de Salud solicita el uso de mascarilla en los establecimientos sanitarios, espacios cerrados y entre las personas que presenten síntomas respiratorios.

Añadió que, una vez finalizado el período de 12 semanas de contención, las autoridades nacionales determinarán las medidas que deberán implementarse en el país y en los departamentos. La representante de Salud también informó que, hasta el momento de la entrevista, se contabilizaban 32 reportes relacionados con la investigación epidemiológica: 30 casos sospechosos con resultados negativos, uno confirmado y otro pendiente de resultado. Además señaló que todavía no se había identificado el nexo epidemiológico del paciente confirmado, quien no había referido viajes a países con circulación de la enfermedad. Ante esta situación, advirtió que existe la posibilidad de que el virus esté circulando en el territorio nacional, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la vacunación, especialmente en los niños de 12 y 18 meses para completar sus esquemas. También recomendó que las personas que tengan previsto viajar a Guatemala, Estados Unidos, Canadá o México verifiquen su estado de vacunación y reciban las dosis correspondientes antes de salir del país.