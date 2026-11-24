Tegucigalpa, Honduras. Un Juzgado de Letras Natural designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reprogramó para el lunes 7 de diciembre la juramentación de un perito relacionada con el caso denominado Sedesol 2.0.
La diligencia prejudicial estaba prevista para el martes 24 de noviembre, sin embargo, el abogado Darwin García presentó documentación para justificar su inasistencia ante el órgano jurisdiccional.
Según el profesional del derecho, la investigación involucra a varios exfuncionarios y diputados de Libre, y está relacionada con una pericia cuya juramentación estaba prevista para mañana.
No obstante, mediante una resolución emitida el 23 de noviembre, el juez aceptó la justificación presentada por García y modificó la fecha de la audiencia para garantizar el derecho a la defensa de las personas investigadas.
La nueva convocatoria quedó fijada para las 8:30 de la mañana del lunes 7 de diciembre.
¿De qué trata el caso Sedesol 2.0?
El caso Sedesol 2.0 corresponde a una nueva línea de investigación sobre el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a ayudas sociales, gestionados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el período 2023-2025.
La investigación busca esclarecer la actuación de exfuncionarios, exdiputados y diputados vinculados con la administración de esos recursos.
La resolución judicial sustenta la reprogramación en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República, así como en los artículos 4, 8 y 9 del Código Procesal Penal.