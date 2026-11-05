Trump exhibe gorra con la palabra "veto" en el Despacho Oval tras aplastante derrota electoral

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra con la palabra "veto" sobre su escritorio en el Despacho Oval, un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral cuando su partido sufrió un revés ante los demócratas en las legislativas.

La gorra del mandatario refuerza el mensaje que dio la noche electoral, cuando durante una entrevista antes del cierre de las urnas dijo tener un "poder supremo" que resumió con la palabra "veto", una facultad del presidente para bloquear las leyes aprobados por el Congreso que, tras las elecciones del martes, tendrá una mayoría demócrata a partir de enero.

La prenda roja con el mismo estilo que las utilizadas por Trump durante sus campañas electorales con su nombre o con el logo del movimiento MAGA, es una advertencia del mandatario ante el nuevo periodo legislativo.