¿Marco Rubio dejará a Trump para buscar la presidencia en 2028?

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no tiene previsto dejar la Administración de Donald Trump, aseguró este jueves su oficina, tras circular informaciones que apuntaban a que estudia abandonar el cargo para buscar la presidencia en 2028.

El diario The Independent publicó que el jefe de la diplomacia estadounidense aspira a obtener la nominación presidencial republicana y que desea desvincularse del Gobierno de Trump después de la dura derrota republicana en las elecciones de medio mandato del pasado martes, versiones publicadas también por la agencia Bloomberg.

"Esto es una noticia totalmente falsa, basada en la palabra de fuentes anónimas, propia de un tabloide. El secretario no ha hablado de dejar su cargo y seguirá sirviendo con orgullo en la Administración del presidente Trump", declaró Dylan Johnson, encargado de Asuntos Públicos del Departamento de Estado.