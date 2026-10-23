Trump contra la historia: ningún presidente reciente ha ganado las elecciones intermedias

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su presencia en la campaña para intentar preservar la mayoría republicana en el Congreso, pero afronta no solo unas encuestas desfavorables, sino también el peso de la historia: las elecciones legislativas de medio mandato suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca. Trump se considera el principal activo del Partido Republicano e intenta dar la vuelta a los sondeos con una gira por el país y mítines diarios en los que pide a sus bases que salgan a votar como si su nombre figurara en la papeleta el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, según las proyecciones de Decision Desk HQ, la oposición demócrata tiene un 78 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el control del Senado, favorecida por el descontento con la inflación, el precio de la gasolina y la impopular guerra de Irán.

Lo que dice la historia

El partido del presidente casi siempre pierde escaños en las elecciones de medio mandato, un desgaste que puede costarle el control del hemiciclo, como ya le ocurrió al propio Trump durante su primer mandato (2017-2021), y que puede dificultarle los últimos dos años de su presidencia. La Cámara de Representantes renueva en estos comicios la totalidad de sus 435 escaños, lo que permite medir con mayor claridad el alcance de esos reveses, mientras que el Senado renueva solo un tercio de sus puestos y los resultados varían según los estados en juego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2022, bajo el mandato de Joe Biden, la oposición republicana logró una ganancia neta de nueve escaños en la Cámara de Representantes y recuperó la mayoría. Los demócratas, sin embargo, salvaron los muebles: evitaron la “gran ola roja” que pronosticaban las encuestas y conservaron el control del Senado. El revés fue mucho mayor para los republicanos en 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando perdieron 41 escaños y los demócratas recuperaron una mayoría que después utilizaron para impulsar dos juicios políticos contra el presidente. En el Senado, en cambio, los republicanos ganaron dos escaños. Barack Obama también sufrió severas derrotas en las legislativas de medio mandato: los republicanos lograron una ganancia neta de 63 escaños en la Cámara de Representantes en 2010 y de otros 13 en 2014.

Las excepciones son escasas