Protestas en Francia dejan 448 detenidos y 53 agentes heridos

París, Francia. La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos se saldó, de momento, con 448 detenciones, 53 policías heridos y una ligera revisión a la baja de la participación, de los 600.000 hasta los 575.000 manifestantes, informó el Ministerio del Interior.

Asimismo, las protestas de este jueves, las más concurridas de este otoño pues, según los sindicatos, reunieron a 1,6 millones de personas en todo el país, requirieron 86 intervenciones por incendio, indicó el Ministerio del Interior , en su balance provisional a las 18 hora local.

El Gobierno francés consideró que las marchas "transcurrieron en líneas generales con normalidad", aunque señaló que "en numerosas ciudades (Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo) se formaron grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda".