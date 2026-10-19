Los 'chalecos amarillos' convocan a una nueva movilización el sábado 24 de octubre

París, Francia. La coordinación de los 'chalecos amarillos ' que participó en las protestas del pasado sábado en Francia, marcadas por los disturbios y los saqueos en varias ciudades, ha anunciado una segunda jornada de movilización para el próximo 24 de octubre, con decenas de acciones previstas en todo el país.

La convocatoria, bautizada como 'Acto II' , figura en la web 17otobregiletjaune , que reúne en un mapa las movilizaciones anunciadas para el próximo sábado.

Por el momento, aparecen 76 acciones, entre ellas 65 manifestaciones repartidas por todo el país y, en particular, en grandes ciudades como París, Marsella, Burdeos, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes o Estrasburgo.