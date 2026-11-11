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Juez califica demanda de Trump como intento de perturbar las elecciones

El juez federal David Carter cerró el caso contra California después de que el Departamento de Justicia retirara la demanda para eliminar boletas de unas 20.000 votadas

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 09:12 -
  • Agencia EFE
Juez califica demanda de Trump como intento de perturbar las elecciones

Un juez federal calificó como un intento de "perturbar" el proceso electoral la demanda del Gobierno de Donald Trump para excluir boletas por correo.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos. Un juez federal calificó este martes como un intento de "perturbar" el proceso electoral la demanda impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump para apartar las boletas enviadas por correo de unos 20.000 candidatos, incluidos en unas listas de supuestos no ciudadanos estadounidenses, en las elecciones de la semana pasada.

El juez David Carter dio por concluido este martes el proceso, después que el Departamento de Justicia retiró la demanda contra el estado de California y el registrador del estado, Dean Logan.

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La querella legal fue interpuesta a mediados de octubre, cuando la votación en California ya había comenzado y cientos de millas de boletas por correo ya habían sido devueltas a las oficinas electorales.

"Esta demanda intentó perturbar un proceso electoral en curso y generar confusión e incertidumbre, tanto para los electorales como para el personal electoral", escribió Carter en una breve orden emitida este martes que daba por terminado el caso.

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El Departamento de Justicia desistió de la demanda después que la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una solicitud de emergencia para poder bloquear el recuento de las 20.000 boletas electorales.

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El Gobierno Trump había pedido la intervención del Supremo, tras el fallo en contra dado por el juez Carter y validado por un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que citaron la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales, para denegar la solicitud. EFE

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