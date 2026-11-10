Republicanos de la Cámara eligen a Jim Jordan como su nuevo líder

Washington, Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes de EEUU eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, al tiempo que los del Senado mantuvieron a John Thune como su máximo representante, decisiones que llegan una semana después de la derrota que sufrieron en las elecciones de medio mandato.

Jordan, de 62 años, fue elegido en una reunión a puerta cerrada y, según medios públicos locales, la votación resultó de 106 a 73 en la que venció al representante Steve Scalise, de Luisiana, quien ahora ocupa el segundo puesto en la jerarquía republicana.

Conocido por su carácter combativo y por su cercanía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el nuevo líder de los republicanos tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata.