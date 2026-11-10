Capturan a “El Ruso” integrante activo de la Mara Salvatrucha en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre de 32 años, identificado con el alias de “El Ruso” y señalado como presunto integrante activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado este martes 10 de noviembre por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y el Escuadrón Motorizado de la Región Policial No. 5, en la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso tendría el rango de “Traca” dentro de la estructura criminal y fue requerido durante una operación conjunta desarrollada en el marco del Plan Escudo de Honduras.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del delito de asociación terrorista, por lo que será remitido ante las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

Según los antecedentes investigativos, alias “El Ruso” habría sido detenido en dos ocasiones anteriores por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas.

Asimismo, los registros de investigación indican que el hombre también habría enfrentado una detención en Estados Unidos, donde presuntamente permaneció privado de libertad durante un año y seis meses.

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Ese antecedente estaría relacionado con un incidente en el que habría sido requerido por autoridades policiales estadounidenses cuando supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, habría sido deportado a Honduras.