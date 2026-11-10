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Voto hispano de Florida da un giro y favorece a los candidatos demócratas

Los votantes latinos de Florida mostraron un cambio en sus preferencias electorales y favorecieron a los demócratas con el 57 % de los apoyos, según una encuesta de UnidosUS

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 15:09 -
  • Agencia EFE
Voto hispano de Florida da un giro y favorece a los candidatos demócratas

El coste de vida y la situación migratoria marcaron la decisión de los votantes latinos de Florida, que dieron un respaldo mayoritario a los candidatos demócratas.

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos. El electorado hispano de Florida rompió con la tendencia conservadora reciente y respaldó a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante las elecciones del martes pasado, motivado por el creciente coste de vida y la presión migratoria, según una encuesta difundida este martes por UnidosUS.

La organización, la mayor en la defensa de los derechos civiles de los hispanos en el país, reveló que el 57 % de los votantes latinos en Florida se decantó por los aspirantes demócratas, frente al 41 % que apoyó a los republicanos.

La cifra supone un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto al apoyo cosechado por la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2024, Kamala Harris.

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"Los votantes latinos de Florida enviaron un mensaje claro: están al límite y esperan resultados", afirmó en un comunicado el director estatal de UnidosUS, Jared Nordlund.

"No piden eslóganes ni guerras culturales. Quieren precios más bajos, cuidado infantil asequible y atención médica confiable", añadió.

En este sentido, la encuesta reflejó que el 59 % de los participantes señaló a la inflación y el encarecimiento cotidiano como su máxima prioridad, mientras que más de la mitad (52 %) aseguró no tener dinero suficiente o pasar graves apuros para llegar a fin de mes.

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Las facturas de servicios públicos, los impuestos inmobiliarios, los alquileres y las primas de los seguros de hogar fueron los principales motivos de preocupación.

El empleo y la economía (35 %), la vivienda asequible y el alquiler (33 %), los costos de la atención médica (33 %) y la reforma migratoria y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) (26 %), fueron, tras la inflación, los asuntos más citados.

Sobre el ICE, más de ocho de cada diez encuestados (81 %) afirmaron que sus operativos han sobrepasado los límites, incluido el 78 % de los votantes cubanoamericanos.

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Florida, bastión republicano gobernado por Ron DeSantis, ha sido uno de los estados más fieles a las duras políticas migratorias ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha derivado en miles de detenciones y redadas.

En el corazón de este estado, además, se erigió en julio de 2025 el centro de detención 'Alligator Alcatraz' que fue clausurado este año tras recibir múltiples críticas sobre sus instalaciones, el trato a los detenidos y su impacto sobre el ecosistema.

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La encuesta reveló además un relevo generacional decisivo en el censo estatal: uno de cada tres votantes hispanos de Florida (34 %) emitió su primer voto en unos comicios generales a partir de 2022, una proporción que se eleva al 52 % entre los menores de 40 años, lo que consolida un electorado pragmático y desmarcado de las lealtades partidistas tradicionales.

El estudio fue elaborado por la firma BSP Research entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre sobre una muestra de 516 votantes latinos de Florida que acudieron a las urnas, con un margen de error de más o menos 4,3 puntos porcentuales.

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